Алла Пугачева снова удивляет

Проект Максима Галкина «МаксимМаксим» стал одним из обсуждаемых телешоу уходящего года. Передача пользуется определенной популярностью, несмотря на довольно жесткую критику. Но критика Максима не пугает, ведь его поддерживает сама Примадонна.







Алла Пугачева снялась в новогоднем выпуске проекта, и, судя по снимкам в соцсетях, Примадонне удалось затмить всех приглашенных звездных гостей.

Как уточняется, на запись шоу «МаксимМаксим» в студию приехали многие знаменитости, в том числе Лайма Вайкуле, Наташа Королева, Ани Лорак, Валерия, Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте. Алла Борисовна выглядела не просто эффектно, но и гораздо моложе своего возраста.

«Наверно, это будет самый яркий Новый год на ТВ за последние годы! Все самое интересное и неожиданное в новогоднем выпуске "МАКСИМ МАКСИМ"!!!» - написал в соцсетях Киркоров и поблагодарил за приглашение Пугачеву и Галкина.

А тем временем в соцсетях пытаются разгадать секрет омоложения дивы: «Как потрясающе выглядит Алла! Может, тоже лет в 50 найти мужей помоложе?», «Алла с Максимом будто одного возраста», «Это же сколько надо усилий, чтоб так круто выглядеть – сейчас как в 18 лет!»

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