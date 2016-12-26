Праздничное настроение. Привет Санте
Католики отпраздновали Рождество, и Санта-Клаус принес детишкам подарки. Веселый волшебник улетел, но обещал вернуться. У нас еще есть время загадать желание и даже чиркнуть записку доброму чародею. Не теряйте времени!
Прежде чем начать писать, давайте послушаем хит американской королевы Рождества Мэрайи Кэри: Oh Santa!. И настроимся на самые смелые фантазии. Как поет Мэрайя: They say it's unrealistic, But I believe in you Saint Nick («Говорят, это нереально, но я верю в тебя святой Ник»).
Загадайте самое невероятное желание, напишите его и... Кто знает, как сложатся звезды.
От новогоднего праздника нас отделяет всего одна рабочая неделя, и мы надеемся провести ее не только плодотворно, но и с удовольствием. Берегите себя и оставайтесь с "Клео"!
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22.12.2016
В предпраздничной суете и суматохе так просто забыть о главном.
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21.12.2016
С Елкой новогоднее волшебство уже случилось
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20.12.2016
До праздника осталось недолго и давайте проведем это время наслаждаясь приятными эмоциями.
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12.12.2016
Идеальное новогоднее утро — какое оно? В этих местах точно будет что вспомнить и рассказать.