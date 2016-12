Праздничное настроение. Привет Санте

Католики отпраздновали Рождество, и Санта-Клаус принес детишкам подарки. Веселый волшебник улетел, но обещал вернуться. У нас еще есть время загадать желание и даже чиркнуть записку доброму чародею. Не теряйте времени!

Прежде чем начать писать, давайте послушаем хит американской королевы Рождества Мэрайи Кэри: Oh Santa!. И настроимся на самые смелые фантазии. Как поет Мэрайя: They say it's unrealistic, But I believe in you Saint Nick («Говорят, это нереально, но я верю в тебя святой Ник»).

Загадайте самое невероятное желание, напишите его и... Кто знает, как сложатся звезды.

