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Праздничное настроение. Привет Санте

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Католики отпраздновали Рождество, и Санта-Клаус принес детишкам подарки. Веселый волшебник улетел, но обещал вернуться. У нас еще есть время загадать желание и даже чиркнуть записку доброму чародею. Не теряйте времени!

Прежде чем начать писать, давайте послушаем хит американской королевы Рождества Мэрайи Кэри: Oh Santa!. И настроимся на самые смелые фантазии. Как поет Мэрайя: They say it's unrealistic, But I believe in you Saint Nick («Говорят, это нереально, но я верю в тебя святой Ник»).

Загадайте самое невероятное желание, напишите его и... Кто знает, как сложатся звезды.

От новогоднего праздника нас отделяет всего одна рабочая неделя, и мы надеемся провести ее не только плодотворно, но и с удовольствием. Берегите себя и оставайтесь с "Клео"!

0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2016 Теги: музыка новогодние песни
 
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