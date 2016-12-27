Праздничное настроение. Веселье с Катей Лель

А что это у нас на носу? Ну конечно же - Новый год! И совсем скоро часы двенадцать пробьют. И все старое и ненужное останется в прошлом. А каким будет будущее? Оно будет таким прекрасным, насколько мы сами позволим. Все в наших руках!

Брызги шампанского, искры бенгальских огней. В новогоднюю ночь можно позволить себе почти любые безумства. Не сдерживайте себя, берите пример с Кати Лель и Андрея Ковалева. Артисты неплохо развлеклись на съемках клипа на песню «Новогодняя история», а чем мы с вами хуже?

До праздника осталось всего четыре дня, и давайте постараемся провести их не только с пользой, но и на эмоциональном подъеме.