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Праздничное настроение. Сочельник с Крузом Бекхэмом

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Сегодня  у католиков рождественский сочельник и мы предлагаем провести его под звуки дебютной песни Круза Бекхэма. Молодой человек решил пойти по стопам мамы и попробовать себя в музыке. Получилось довольно неплохо для первого раза.

11-летний Круз записал песню If Every Day Was Christmas к праздникам. Получилось очень мило и непринужденно. Кстати, парень настроен серьезно и работает со специалистом по раскрутке юных талантов - продюсером Джастина Бибера Скутером Брауном.

Представляя композицию юный Бекхэм не забыл об одной из главных традиций праздника - все средства от продажи сингла будут перечислены в благотворительный детский фонд Make Some Noise. И нам тоже не стоит забывать о том, что в предверии волшебной ночи стоит подумтаь о помощи тем, кто сейчас в ней действительно нуждается.

0 Не нравится 0 Нравится 24.12.2016 Теги: музыка новогодние песни

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