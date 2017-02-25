5 лучших лыжных мест в России для семьи с детьми

Конец зимы — самое время отправиться покорять горы, особенно с детьми!

Погода уже более предсказуемая, народу поменьше, а значит, и цены на прокат оборудования и ски-пассы гораздо ниже.

Я стою на горных лыжах уже 18 лет, и мои дети переняли эту любовь. Однако если раньше мы отправлялись в Австрию или Францию, то в последнее время выбираем курорты России.

Мы поняли, что за эти годы инфраструктура туризма так сильно развилась, что наши склоны способны конкурировать с европейскими и в чем-то даже их превосходят.

Вот, на мой взгляд, пятерка лучших горнолыжных курортов России для родителей и их отпрысков.

1. Красная Поляна

Это универсальный курорт, мало чем уступающий европейским. Для каждого здесь найдется то, что нужно именно ему.

Это место уникально своим расположением: проживая в отеле на берегу моря, можно кататься на заснеженных склонах Красной Поляны с декабря по май.

По сути, это «наши Альпы»: отели сравнимы с лучшими европейскими, да и подъемники, и вся инфраструктура вполне современная. Мой первый взгляд на Розу Хутор (это одна из деревушек Красной Поляны) уловил явное сходство с Карловыми Варами. Только наше-то роднее и ближе.

123RF/Igor Dolgov

Еще одно достоинство — аэропорт находится близко к курорту.

Но цены... В России Красная Поляна считается самым дорогим курортом. За проживание в бюджетном отеле, за обед в ресторане и дневной ски-пасс турист заплатит в среднем 4600 рублей в день. Семья из четырех человек за неделю проживания в отеле с ужинами и напитками, за ски-пассы, занятия с тренером и аренду снаряжения потратит в среднем 159 000 рублей.

2. Домбай

Вот этот курорт явно побюджетнее будет. Домбай, который еще называют Жемчужиной Кавказа, расположен в Карачаево-Черкесской республике на территории Тебердинского заповедника.

Это место с мягким и солнечным климатом — замечательный вариант отдыха в дни школьных каникул. Курорт большой, трассы разные (хотя их качество, если сравнивать, скажем, с Красной Поляной или Шерегешем, несколько хуже). Для неопытных лыжников хорошо подойдут пологие и широкие склоны на горе Мусса-Ачитара. Зимний сезон открывается в декабре и продолжается по май. Здесь можно кататься на лыжах, снегоходах и санках.

Отели и гостиницы курорта удобно расположены рядом с канатной дорогой и подъемниками на Домбайской поляне.

Maria Kraynova

Добраться до Минеральных Вод можно самолетом или на поезде. А дальше на такси или автобусом. День отдыха со ски-пассом, проживанием и обедом обойдется одному туристу примерно в 3000-4000 рублей.

3. Курорт Теберда

Еще один вариант для семей с детьми. Как говорится, дешево и сердито.

Теберда находится всего в 23 километрах от комплекса Домбай. Однако климат здесь получше: без ветра и туманов и резких перепадов температуры. Место достаточно комфортное. Родители даже маленьких детей (4-леток) найдут им здесь занятие по душе.

В детском горнолыжном городке малышей и малышек учат кататься на лыжах. Кроме того, можно заниматься тюбингом, любительским биатлоном. А еще здесь постоянно устраиваются массовые развлекательные и спортивные мероприятия, концерты и праздники.

4. Архыз

Архыз — молодой всесезонный горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии (он находится в 95 км от города Черкесска, от Минеральных Вод — в 165 километрах).

На склонах гор, куда туристов доставляют новые подъемники, проложены современные трассы различной сложности.

123RF/Андрей Фисенко

Работает пункт проката спортивного снаряжения, сноупарк.

Курорт очень быстро растет и постоянно обновляется. В этом сезоне здесь открыли 3 горнолыжных трассы, запустили новую канатную кресельную дорогу, систему искусственного оснежения.

Хорошо подготовились к сезону и пункты проката. Для сноубордистов и горнолыжников доступны почти 2 тысячи комплектов нового оборудования по единым тарифам на всей территории курорта. Для детей действуют скидки — 35-40% от взрослого тарифа.

Стоимость ски-пасса зависит от сезона и продолжительности катания. На групповые занятия и пакетные услуги предусмотрены скидки. Отдельная стоимость предусмотрена для детских и семейных ски-пассов, а также для многодневных экскурсионных абонементов и прогулочного билета. Дети до 6 лет и некоторые другие категории отдыхающих могут пользоваться подъемниками бесплатно.

Добраться до курорта можно самолетом (аэропорт Минеральных Вод) или поездом до железнодорожных вокзалов Черкесска, Невинномысска или Минеральных Вод. Оттуда — на маршрутке, такси или автобусе.

5. Абзаково

Вот уж где раздолье для начинающих лыжников! Но здесь спокойно смогут съезжать с гор и опытные лихачи. Да и повстречаться они не смогут. Ведь протяженность трасс велика — более 18 км.

123RF/tashulia

Еще здесь самый длинный сезон катания — с ноября по май.

Мне лично понравилось изобилие детских развлечений: каток, ипподром и даже небольшой аквапарк. Но самая главная достопримечательность — зоопарк, где можно повстречаться даже с амурскими тиграми.

А вот цены вполне демократичные. Не больше 3000 рублей в сутки (включая проживание, питание и ски-пасс).

За 18 лет мы успели побывать в горах с разными горнолыжными компаниями, на разных курортах, в разных странах, с друзьями, большой компанией, семьей или просто вдвоем…

Ясно одно: понятие «идеальный отдых» у каждого свое, причем время от времени оно может меняться. Для кого-то сейчас лучший отдых — это подъем в 8 утра, чтобы успеть на самый первый подъемник, череда бесконечных спусков, возвращение в свою гостиницу (апартаменты) после закрытия трасс, ужин, довольно ранний отбой и повторение этого цикла в течение всего отпуска. Другие же релаксируют полдня в шезлонге в горнолыжном шале, попивая глинтвейн или кофе, выползают один раз на подъемник, спокойно скатывают вниз и уже вечером в отеле около камина болтают с друзьями, попивая вино...

Есть и третья категория «отдыхающих». Они предпочитают кататься «в удовольствие»: есть желание наматывать километры без остановки — делают это, нет — гуляют по склонам, пьют горячий шоколад в горных кафешках, а вечером катаются на коньках, ходят в бассейн или сауну, смотрят кино.

Рецептов нет, а выбор — огромный.

Поэтому куда бы вы ни отправились, помните: главное — наслаждаться процессом. А это возможно только при соблюдении двух условий: правильном выборе места (в зависимости от материальной ситуации на момент поездки) и адекватной оценке уровня своей спортивной подготовки.

Новичкам советую не торопиться. Во-первых, выбирать простые синие спуски, а во-вторых, обязательно походить в лыжную школу (хотя бы 2-3 дня). Тогда процесс адаптации пройдет легче и быстрее, и вы полюбите этот спорт раз и навсегда!