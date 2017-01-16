Настя долго не могла уснуть. Ее мысли, перегоняя одна другую, переносили то в прошлое, то в будущее, а в настоящем была только учеба.Учиться Насте нравилось, она училась с большим интересом и довольно успешно.

Второй курс педагогического института. Она любила детей и с детства мечтала стать учительницей — эта мечта ее исполнилась. А вот со второй мечтой — встретить настоящую, верную, захватывающую любовь, такую, как в книгах или в кино, — ничего не получалось.

Настя была девушкой довольно скромной, и не сказать, чтобы была красавицей, хотя ее глаза выражали какаю-то тихую грусть и завораживали. Парни смотрели ей вслед с довольно открытом интересом, но Настя была больше занята собой.

Правда у нее был друг детства Сашка, они вместе ходили в школу и довольно долго дружат, но он оставался для нее только другом и не больше того. Хотя надо сказать, что у Саши давно дружба переросла себя и превратилась в красивое слово «любовь», но он об этом молчал. Саша учился в другом институте и постигал азы экономики. Они были такие разные, но это не мешало их дружбе. Настя давно собиралась поехать к Саше на выходные и все откладывала, но сейчас она решила: «Поеду завтра, ведь давно не виделись». Настя не стала звонить и предупреждать о приезде, пусть будет маленький сюрприз.

Выйдя из электрички, Настя шла по перрону, довольная собой. Ее новые босоножки на высоком каблуке очень гармонировали с маленькой модной сумочкой, она выглядела великолепно.

Мысленно она уже была рядом с Сашкой, с его веселым смехом и смешной прической. Как вдруг совсем рядом Настя услышала восторженный голос: «Светлана, как хорошо, что я тебя встретил!» — и ее кто-то тронул за локоть. Настя обернулась: рядом с ней стоял молодой парень и улыбался, его зеленые глаза смотрели Насте прямо в душу. Она растерялась, молчание затягивалось. Парень взял ее за руку и быстро повел за собой. Он выглядел таким счастливым и веселым, все рассказывал о нашей последней встрече и каком-то обещании, и Светлана должна была дать ответ.

Этот парень просто ее заворожил словом, оптимизмом, своей непосредственной открытостью и чем-то еще, более тревожным чувством.

«Вот Светлана пусть и дает ответ, а я здесь при чем?» — думала Настя и пыталась вставить хоть слово, объяснить, что она не Светлана, но никак не могла на это решиться. Этот парень просто ее заворожил словом, оптимизмом, своей непосредственной открытостью и чем-то еще, более тревожным чувством. За разговором парня Настя не заметила, как они вошли в квартиру. Здесь царил полный порядок и чистота, но не это все удивило Настю, а присутствие многочисленных фотографий, на которых была одна и та же девушка, на Настю с фотографий смотрела она сама.

«Не может быть, этого не может быть никогда, — Настя совсем растерялась — этого парня она видела впервые в своей жизни и даже не знала, как его зовут. — Надо срочно все объяснить», — но мысль, что она потом его больше не увидит никогда, почему-то Настю останавливала.

«Что это, любовь с первого взгляда или мне только показалось? — думала Настя, и ей почему-то было не по себе. — А как же Светлана? Или мне немного побыть Светланой и порадоваться жизни, ведь он так ее любит — это заметно и невооруженном взглядом».

Мысли атаковали Настю с невероятной быстротой. Ей хотелось всего лишь любви, вот такой, как в романах, как в кино, с захватывающей страстью и навсегда, на всю жизнь и до конца вместе, вместе, вместе. Настя терялась, ее сердце, еще никого не любившее, билось с такой силой, что, пожалуй, слышно было даже в соседней комнате. И Настя молчала.

Дмитрий, так звали этого веселого парня, все суетился, все стремился уладить Насти-Светланы, что не замечал ни ее растерянного вида, ни ее долгого молчания, ни ответа невпопад. Он был просто счастлив рядом с ней, и об этом говорили ее зеленые глаза, чуть прищуренные и такие родные. Насте казалось, что они были давно знакомы, очень давно, с ним было легко и просто, а главное — спокойно и надежно, так было хорошо, что хотелось плакать. Плакать от того, что она не Светлана, что она совсем ему чужая и что полюбить он ее так же, как Светлану, не сможет. Это факт.

В конце концов, Настя долго боролась с собой и не смогла сдержаться, слезы крупными горошинками покатились по ее лицу, и ей почему стало себя жаль, так жаль, что кто-то достоин такой вот любви, преданной, не сравнимой ни с чем, захватывающей и всесильной, просто кто-то Светлана, а не она... Она — совсем одинокая, такая никакая, не умеющая правильно и грамотно вести себя с мужчинами. В ней говорила обида... просто обида.

Дмитрий вдруг перестал говорить и серьезно посмотрел в глаза Насти.

— Что случилось, мой Светик, что? Почему опять слезы? Ведь я тебя так люблю, а ты плачешь... Не делай мне больно, я прошу тебя, улыбнись и не надо больше слез.

Настя улыбнулась. Ей вдруг стало все равно, что она не Света, она услышала слова любви, которые ей никто никогда не говорил, она была просто счастлива, и для нее мир показался таким прекрасным, таким светлым и радостным, и в этом мире были только она и он, и никого больше. Это был мир их любви.

Фото: tunedin123/123RF