Идеальный человек

1

Данил всегда старался быть идеальным мужчиной. Даже теперь, идя на такой поступок, он хотел сделать все идеально. Кто-то из его знакомых потом скажет, что виноват отец-алкоголик, кто-то скажет, что это психологические травмы, оставшиеся после нескольких лет ненависти одноклассников к его бедной семье. Возможно, такие догадки не будут так уж далеки от правды.

Почти всю жизнь Данил жил с матерью. Он едва помнил отца, ярче всего он помнил момент его ухода. Именно тогда, будучи четырехлетним мальчишкой, он получил ценный для любого человека урок: надевай маску. Когда его отец ударил его мать, она лишь улыбнулась и ушла спать, не показывая виду, что слышит вслед:

— Безмозглая пластмассовая сука, ты вообще способна что-то чувствовать?!

На следующее утро, пока отец был на работе, мать забрала Данила и самые необходимые вещи, вызвала грузовое такси и уехала к своей матери. Больше Данил никогда не видел отца, но он навсегда запомнил слова матери, сказанные через несколько дней за завтраком:

— Запомни, если что-то случилось, то никогда не показывай, как ты расстроен. Что бы ни случилось. Ты, к сожалению, видел, как плохо повел себя твой папа, но знаешь, что было бы, если бы я ответила ему так же плохо? Он мог бы сделать еще больнее мне, или тебе, или не отпустил бы нас к бабушке, как бы сильно нам ни хотелось уйти. Он бы мог много чего натворить. Но я надела маску… маску счастливого человека, и он успокоился. И вот теперь мы свободны от его дурного характера, он нас никогда не найдет. В любой ситуации сохраняй счастливое лицо.

Она говорила это, улыбаясь, как всегда, оптимистично настроенная, стойко переносящая любые невзгоды.

Год за годом мать твердила Данилу, как важно не показывать своих эмоций. Ее психическое состояние оставляло желать лучшего. Она хотела воспитать достойного мужчину, не такого, как ее отец, иногда она даже срывалась на рукоприкладство, только бы ее сын не плакал от ушиба, болезни или неприятностей в школе. Все, о чем она мечтала — это чтобы ее сын вырос полноценным мужчиной.

2

И он вырос полноценным мужчиной, в современном понимании этого слова. Он вырос молчаливым и улыбчивым, к тому же довольно симпатичным. В институте его все любили, на работе тоже, ведь он никогда не докучал плохим настроением, старался всем услужить и не создавал проблем. Женщинам он нравился, но всегда только как друг. Когда девушки с ним знакомились, они сразу понимали, какой он приятный человек и хороший слушатель, и боялись потерять его, испортив отношения близостью.

В свои 24 года он так и не переспал ни с одной женщиной, и когда это наконец случилось, Данил влюбился. Первая любовь часто бывает катастрофой для подростка, но взрослый мужчина переживает ее иначе. Данил ушел в себя и отрекся от любых отношений, живя в своем мире, заменяя любовь компьютерными играми и хобби.

Друзей, которые могли бы его поддержать, у него тоже не было, ведь никто не знал о нем ровным словом ничего. Когда у Данила были сложные периоды в жизни, он переживал их сам: ни на что не жаловался, никому ничего не говорил — его и не спрашивали. Его мать могла бы им гордиться, если бы не погибла в автокатастрофе по пути домой много лет назад. У Данила не было никого, с кем можно было бы поговорить, и чем больше проходило времени, тем сильнее он замыкался в себе.

Вот такой он, идеальный человек. Не создавал никому проблем, не жаловался, всегда улыбался и всем помогал. Он не боялся пустить переночевать у себя дома пьяного приятеля, даже после того, как тот украл у него кошелек. Он всегда помогал советом и делом, если мог. Он всегда давал в долг, даже если знал, что долг не вернут. Он думал: а какая разница, я же неплохо зарабатываю, а кому-то повезло меньше, да и помогать так приятно. Никто и подумать не мог, что такому скромному доброму человеку самому может быть нужна помощь.

Данил так редко бывал среди людей, что иногда ловил себя на мысли: а помню ли я, как разговаривать с людьми? Его приятели заводили детей, семью, а он становился все более одиноким. Месяцами он сидел дома, готовя презентации для работы в интернете, которая никак не помогала ему настроить общение с людьми. Иногда он даже говорил сам с собой, чтобы вспомнить, как звучит его голос.

Данил так редко бывал среди людей, что иногда ловил себя на мысли: а помню ли я, как разговаривать с людьми?

Вот уже скоро Данилу исполнялось 30 лет, а ему некого было позвать к себе на день рождения. Он был мил, учтив, молчалив, в общем, идеальный мужчина, с которым не о чем поговорить. За неделю до дня рождения Данил решил, что пора взять жизнь в свои руки и попытаться найти свое счастье в семье. Данил твердо решил: до 35 лет он найдет себе девушку, с которой проведет остаток жизни.

3

На свой 30-й день рождения Данил отправился в кафе через дорогу от дома. Он сидел там уже около часа, попивая красное вино и думая о своей жизни, когда к нему подошла девушка и спросила: «Вы Артем?». Завязался разговор. Девушка, которая искала человека, продававшего фотоаппарат, нашла в Даниле то, что ей как раз было нужно: слушателя. Муж ушел к любовнице, мать лишила ее наследства из-за ссоры с отчимом, и все вроде бы ничего, но из-за переезда в общежитие, в другой город она потеряла необходимое дружеское общение.

Разговор длился около часа, и Данил послушно сидел молча, говоря «да» или «нет», когда того требовалось. Наконец девушка замолчала, вспомнив, что даже имени своего не сказала. Она представилась Катей и спросила, почему он такой грустный. Стоило Данилу заикнуться о дне рождения, как на его голову полилась новая тирада:

— Я тоже грущу, когда у меня день рождения, ведь это еще один год жизни, и я думаю о том, как моя молодость уходит...

Она была красива и болтлива.

Через месяц Данил сделал ей предложение руки, сердца и неплохого капитала, что было очень привлекательно для недалекой, но милой Кати. Он был влюблен, влюблен в ее золотистые кудрявые волосы, зеленые глаза и осиную талию, которую она так часто демонстрировала под короткими майками. Когда она причесывалась в одной ночной рубашке перед сном, Данил не мог оторвать глаз, ему хотелось смотреть на нее всю оставшуюся жизнь. Через год, когда у них родился сын, все стало совсем по-другому.

Он был влюблен, влюблен в ее золотистые кудрявые волосы, зеленые глаза и осиную талию, которую она так часто демонстрировала под короткими майками.

4

Многие девушки не могут быть всегда милыми и красивыми, и Катя не была исключением — с момента рождения ребенка она сильно изменилась. Она стала нервозной, ей всегда что-то не нравилось, она всегда была чем-то недовольна. Данил не мог понять, чего же ей не хватает, и покорно терпел все, что она говорила ему в приступах гнева. Он терпел и улыбался, как учила его мать, и сына своего учил тому же. Данил всегда говорил ему, что надо улыбаться, не смотря ни на что. И его сын улыбался так часто, как мог, а Данил все сильнее осознавал, как ему хочется уйти из жизни. Он решил: когда его сын будет достаточно взрослым, он сделает это.

Когда его сын, такой же идеальный и одинокий, как отец, заканчивал институт, он решил: пора. Жена давно уже не замечала его, и ему не составило труда все подготовить.

Одним осенним днем, когда листва еще не до конца облетела с деревьев, он сел в свой старый «форд», заехал в магазин и купил несколько метров бечёвки и большие садовые ножницы. Он выехал за город и колесил по трассе, всматриваясь в поля с обеих сторон, думая о том, как странно устроен мир, в котором он живет.

Спустя полчаса он нашел то, что искал. Две высокие крепкие березы с низко спадающими ветвями стояли на небольшом холме вдали. К холму вела проселочная дорога. Он свернул на нее и поехал так медленно, как только мог, чтобы насладиться в последний раз красотой природы.

Подъехав к холму, он заехал на его середину и поставил машину на ручной тормоз. Данил вышел и постоял несколько минут, глядя на лесополосу, простирающуюся в конце поля, затем он взял ножницы и веревку с заднего сиденья машины и направился к ближайшему дереву, сел на его выпирающие из земли корни и стал, не торопясь, плести узел.

Доделав последний виток и вытащив конец веревки, он слегка дернул всю конструкцию. Убедившись, что она работает, он улыбнулся, улыбнулся только губами, а все его лицо оставалось каменным. Подумав пару минут о том, что собирается сделать, он решил, что все надо сделать правильно, и направился к машине, чтобы привязать конец веревки, затем снял автомобиль с тормоза, отчего тот начал медленно двигаться вниз с холма. Все должно быть идеально — думал он, направляясь обратно к дереву с петлей в руке. Подойдя к дереву, он перекинул веревку через толстую ветвь, похожую на большую рогатку, накинул петлю на шею, взял ножницы и стал ждать.

Ждать пришлось недолго. Автомобиль набирал скорость, и через несколько секунд Данил уже чувствовал, как петля сдавила его шею. Он начал немного колебаться, но подумал, что если почувствует, что совершает ошибку, то сразу перережет веревку ножницами. Он все продумал, только не учел одного: если ножницы упадут, то поднять их он не сможет.

Когда шею сдавило еще сильнее и его начало отрывать от земли, он вдруг решил, что все не так уж плохо, и он мог бы попробовать пожить еще немного. Только вот ножницы выпали из его рук.

Он напряг шею, чтобы выдержать давление и его начало тащить вверх за горло. Паника медленно прошлась по его телу, заставляя его руки и ноги дергаться, инстинкт самосохранения, наполнивший кровь адреналином, не давал ему мыслить трезво. Он понимал, что получает свое самоубийство, хочет он этого или нет. Его голова застряла между расходящимися ветками, затем он услышал хруст ломающихся костей, и в последний раз в его голове промчалась мысль: нет, я не хочу!

На похоронах Данила его сын не плакал, ведь его воспитали идеальным мужчиной и идеальным человеком, который никогда не плачет и не докучает другим своими расстройствами.

Фото: sebalos/123RF