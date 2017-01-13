В поисках идеала

«Неужели ты не можешь найти себе нормального мужчину?» — с усталостью спросил ты. Наверное, это был единственный раз, когда я на тебя действительно разозлилась. Могу. Конечно, могу. И даже не просто нормального, а самого идеального. Он будет носить меня на руках, заваливать роскошными подарками, боготворить, осыпать комплиментами, устилать мой путь цветочными лепестками и любить меня так, что Тристан с Изольдой обзавидуются!

И закрутилось: знакомства, флирт, бары-рестораны (либо эконом-вариант — кино-кафе), жеманные улыбки, ночные звонки, расставания без боли и сожаления…

Для начала поискала на работе. Хотя… там всего-то два с половиной мужика, да и те — бесперспективняк. Потом подвернулся один — совсем случайно, как клещ присосался. Властный взгляд, грубый голос, приказной тон. Что тут сказать: отставной полковник. Да-да, бывают такие узнаваемые экземпляры: перья прихорашивает, головушкой трясёт, хоть бы волос на лысине нарастил, грёбаный трансхайер, на дыбы встаёт, всё из себя молодого-борзого корчит, развратный старикан. Да ещё и женатый… Да к тому же пьяница… Таких ещё в яслях уничтожать надо.

Был, правда, Порываев — тоже с работы, наполовину. Когда я его только увидела на семинаре, то сразу решила, что, наверное, он и есть моя мечта… Я сразу окинула мечту намётанным взглядом: дорогой костюм, идеальный узел галстука, отличная причёска, начищенные ботинки. До неприличия приличный! Мечта немного испуганно и оценивающе глядела на меня.

Он довольно долго занимал лидирующие позиции в моём донжуанском (или как он называется у женщин?) списке. Тридцать с хвостиком, не женат, порядочный, деловитый, инициативный, перманентный, идеально выбритый. Не Орландо Блум, конечно, и не Абрамович, но довольно перспективный: прямой активный взгляд, породистое лицо, спортивная фигура, ослепительный Mersedes, телефон Vertu... Я в его доме, пока он в душе после тренировки был, даже все вещи в шкафу проверила, нашивки просмотрела: Hermes, Frankie Morello, даже Hugo Boss встречается…

Да вот не было в нём полёта какого-то, свиста, слишком приличный. Сухарь, короче. Пара раз ресторан, какой-то дурацкий мюзикл «для интеллигентов» — и ни-ни дискотек! — не по статусу. И тут я ему дефолт по всей роже — НЕТ! И ушла демонстративно, не прощаясь, по-английски, как говорится. Да ещё и дверью хлопнула. Но, думаю, он и не слышал: дверь добротная такая, прямо из самой Италии на заказ привезена, с автодоводчиком…

А ещё прокурор был с шальным обнажающим взглядом и селекционной секретаршей. Так там вообще баю-бай — причём полный! Он так живописал мне подробности нашей с ним совместной жизни, что рядом с ними мерк самый продаваемый эротический роман. Поздравила его как-то с Днём милиции, так чего только не выслушала. И куда делась его предельная вежливость? Я и провинциалка, и дура, и дура с провинциалкой, вместе взятые! Плебейка, в общем. Как можно не знать… Потом была целая лекция о том, что день прокуратуры был утверждён… и празднуется… Короче, сказочке DELETE.

Он говорил, что я похожа на солнце. Но не такая же жёлтая, а такая же яркая, светлая и красивая. И я вспоминала, что «солнцем» называл меня ты, тогда я начинала злиться.

Потом мне подумалось, что, наверное, пора себе ограничитель скорости заводить. И я завела. Весь такой положительный, тихий, домашний. Тёплый, как мой кот. Романтик. Он говорил, что я похожа на солнце. Но не такая же жёлтая, а такая же яркая, светлая и красивая. И я вспоминала, что «солнцем» называл меня ты, тогда я начинала злиться. А он не понимал причины.

Он очень хотел и старался быть моим идеальным мужчиной. Милая, ты с работы? Устала? Хочешь, я тебе чаю налью? А хочешь, тапочки принесу?

Чаю? А почему такой горячий? Тапочки? А чего не в зубах?

А потом он меня бросил. Судя по тогдашнему моему виду, несколько раз и с балкона. Тогда мне показалось, что подруги правы и водка с соком — лучший психолог, но когда я поняла, что и без того кто-то украл с дверей моей квартиры замочную скважину, то решила ограничиться зелёным горячим чаем.

Не то чтобы мне было жаль. Просто стало обидно! Хороший мужчина — и опять мимо! Сначала мне очень хотелось вернуть его, да так, чтобы полз за мной на коленях до самой моей квартиры, рвал на себе волосы, посыпал голову пеплом, умоляя простить и вернуться. А потом вдруг показалось, что я очень устала, что мне 236 лет…

Тут я опять понеслась на всех скоростях и завела себе почти твою копию. Среднестатистический незнакомец досреднего возраста и ординарной внешности. Он был не то чтобы красив в общеизвестном смысле: ослепительный брюнет с обезоруживающей улыбкой или блондин с манящими глубокими глазами-озёрами. Просто приятный парень, очень весёлый, творческий, высокий и какой-то нескладный, как зонт. Зато в нём было всё, чего не хватало в богемных мальчиках: сила, стремительность, напор, первобытная дикость, прямота и глаза, как у доброго разбойника. Но были у него минусы.

Он дарил цветы. Да-да, это минус! Постоянно какой-то нелепый веник в бордово-алых тонах (ненавижу розы), а мне ещё и приходилось восхищаться его совершенным вкусом.

У него была хорошая машина — немка. Не люблю немок: бездушные холодные создания и едут жёстко.

И ещё с ним у меня всегда были холодные руки. И тогда в любое время и в любом месте со своим новым кавалером я начинала вспоминать тебя: вот ты сейчас сидел бы, вытянув вперёд свои длинные ноги, и ухмылялся так, как это мог делать только ты, и щурил глаза, как кэролловский кот, — и холодные руки от воспоминаний теплели.

А потом… И снова… И опять…

Уже пять лет я ищу своего идеального мужчину. Просыпаюсь с утра, доезжаю до работы на маршрутном автобусе и ищу. Вот уже пять месяцев, как я рассталась с предыдущим «идеальным» и начала заваливать тебя своими глупыми письмами «Вконтакте». Вот уже пять дней, как я убеждаю тебя в своих посланиях, что в новом году всё будет хорошо, пытаясь поверить в это сама…

И только ты один, мой любимый, неидеальный для меня мужчина, свежий и сильный, с небрежной, но виноватой улыбкой и пушистыми мягкими глазами, по-прежнему смотришь на меня с немым вопросом: «Неужели ты не можешь найти себе нормального мужчину?».

Фото: alenkasm/123RF