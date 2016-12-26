Как продлить жизнь праздничной укладке

Салонная укладка держится всю ночь, а созданная дома ─ всего 3 часа.

Почему? Что ты делаешь неправильно? Разбираем топ распространенных ошибок и даем настоящий мастер-класс!

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1. Устрой хорошую головомойку!

Если ты хочешь, чтобы укладка продержалась дольше, чем одну ночь, прежде чем приступить к ее созданию, вымой голову. И не слушай тех, кто предлагает воспользоваться сухим шампунем, запомни — это средство SOS! Оно не подходит, если у тебя есть время на тщательную подготовку к празднику. Даже обычный шампунь в этом случае малопригоден.

Секрет салонной укладки в том, что парикмахеры и стилисты по волосам используют профессиональные шампуни. В отличие от масс-маркета, они полностью смывают остатки пенки, мусса, лака и других укладочных средств и создают невидимую пленку, которая отталкивает себум и защищает волосы от повышенной влажности. После такой «головомойки» локоны не выглядят чистыми, а действительно ими являются! Они становятся мягкими, податливыми, и любая укладка на них держится не в пример дольше!

Фото: 123RF/Joana Lopes

Это интересно! Не так давно в бьюти-индустрии появилось новое средство — спреи-сушки. Если обработать таким средством волосы, они высохнут в несколько раз быстрее! Это хорошая экономия времени для тех, кто делает укладку каждое утро! К тому же такие спреи обладают термозащитными свойствами.

2. Практикуй разумный подход

Ты часто сушишь волосы феном и пользуешься термоприборами, в результате — волосы выглядят не так, как тебе этого хочется. Эффективной «службой спасения» являются маски и кондиционеры для волос. Увлажняющие, питательные, восстанавливающие — они быстро приводят шевелюру в порядок. Но что интересно — перед созданием праздничной укладки они нужны не всегда! В некоторых случаях — даже противопоказаны!

Маски и кондиционеры питают и увлажняют волосы, делая их более плотными и упругими. Но кроме этого, они «прижимают» волосы к коже головы. Если ты планируешь прическу с объемом у корней, не используй их перед укладкой! Воздержаться стоит и в том случае, если ты задумала сделать упругие завитки, поскольку они быстро раскрутятся. А если твоя цель — гладкие пряди при минимальном вмешательстве выпрямителя — обязательно нанеси маску или кондиционер после мытья головы. Такая укладка будет держаться долго.

3. Найди подходящее средство

Для пролонгирования стойкости макияжа созданы специальные базы и основы, а чтобы волосы дольше выглядели так, как тебе хочется, есть стайлинговые средства. Выбирать их нужно в зависимости от вида прически, которую ты планируешь сделать. Например, для легких волн на вьющихся волосах будут идеальны текстурирующие спреи, а для изящных голливудских локонов — пенки для волос. Если ты собираешься плести косы, нужно предварительно сбрызнуть волосы лаком, ну а если прическа предполагает объем — подойдут спреи для прикорневого объема.

Запуталась и не знаешь - на чем остановиться? Воспользуйся подсказкой парикмахеров: тонким волосам нужны легкие средства, а густым и пористым ─ более плотные.

4. Не пропускай предварительную подготовку

Если ты выбираешь укладку в виде модных подиумных кос, прежде чем приступить к плетению, завей волосы на бигуди большого диаметра. Таким образом ты получишь не только красивые объемные косы, но и продлишь срок их опрятного внешнего вида.

Фото: 123RF/ Tatsiana Tsyhanova

Обрати внимание, что плести косы сразу же после мытья головы сложнее, поэтому лучше вымыть голову накануне вечером.

5. Пользуйся специальными приборами

Профессиональный стилист может создать чудо-укладку при помощи одних только пальцев рук. У нас с тобой такого опыта нет, поэтому будем пользоваться специальными приборами. Бьюти-находки последних лет — расчески, фены и стайлеры, ионизирующие волосы.

Помимо благоприятного эффекта в перспективе, они мгновенно преображают волосы — делают их мягкими и послушными, и что немаловажно — они снимают статическое электричество! С профессиональными инструментами любая укладка дается легче! И маленький бонус — такие приборы работают при сравнительно невысоких температурах, а значит — меньше повреждают волосы.

6. Делай локоны правильно

Стилисты по волосам уверены: если ты правильно завиваешь волосы, укладка держится не менее двух дней. Что же входит в правильный алгоритм действий? Для начала определись с тем, что ты будешь использовать для завивки волос — стайлер или бигуди. Стайлеры удобнее, а бигуди обеспечат более долгую жизнь завитку.

Если ты решила завивать волосы стайлером, воспользуйся советом эксперта — после того, как ты освободила локон, сверни его аккуратным колечком и закрепи на волосах невидимкой. И так делай со всеми накрученными прядями. После того, как они полностью остынут, можно распустить завитки, взбить их руками и зафиксировать прическу лаком. Полученные локоны будут стойкими.

Бьюти-факт: Опыт стилистов показывает, что дольше держатся завитки, созданные при помощи тонкого выпрямителя, а не плойки для волос. Чтобы научиться завивать волосы «утюжком», придется посмотреть видеоролики в youtube. Но будь уверена ─ это умение стоит потраченного времени!

Предпочитаешь в создании прически пользоваться бигуди? Выбери тот вариант, который идеально подходит твоим волосам. Так, металлические бигуди использовать в домашних условиях специалисты не советуют — они наэлектризовывают волосы и секут их. Популярные сегодня бигуди-липучки подходят только обладательницам коротких волос. Длинные пряди при их использовании легко спутываются, и что особенно печально — не всегда их можно распутать! Иногда единственным решением будет состричь спутанную прядь.

Фото: 123RF/ Pavel Ilyukhin

Лучшими вариантами для домашних укладок являются поролоновые бигуди для более длительной завивки волос (они используются на влажные волосы, носят их 2-3 часа) и термобигуди с покрытием из жаростойкого пластика — для быстрой завивки (на сухие волосы, время остывания бигуди — 10-15 минут).

На заметку! Выбирая диаметр бигуди, руководствуйся правилом: чем тяжелее волосы, тем меньше должен быть диаметр бигуди и тоньше прядь.

7. Попробуй «художественный беспорядок»

Так называют укладки, которые, несмотря на отсутствие четкой формы и нарочитую небрежность, смотрятся гармонично, дерзко и сексуально. Их часто можно увидеть на обложках глянца и в социальных сетях — на страницах известных моделей и голливудских звезд.

Фото: Globallookpress.com

Для создания такой укладки обработай волосы текстурирующим спреем на основе морской соли, нанеси финиш-покрытие — сухой лак для волос и взбей локоны руками, двигаясь каждый раз в разном направлении.

8. Создай дополнительный объем

Для создания выдающегося объема на коротких и средней длины волосах можно просто сделать начес, но есть и другие — более щадящие способы. Парикмахеры добиваются прикорневого объема, накручивая пряди клиентов на бигуди большого диаметра. Делать это нужно строго по направлению назад — ото лба. Обычные бигуди выдерживают на волосах 2-3 часа, а термо — 7-10 минут. Затем волосы подсушивают феном, снимают бигуди и взбивают волосы руками. Фиксируют полученный объем лаком для волос, приподнимая каждую прядь и сбрызгивая ее от корней.

Экспресс-совет: Если у тебя тонкие волосы средней длины, придать объем у корней можно простым способом. После мытья волос наклони голову вниз и высуши их феном в таком положении. Обязательно заканчивай сушку прохладным потоком воздуха, он фиксирует укладку и сохраняет ее надолго.

9. Не выпрямляй вьющиеся волосы

Обладательницы вьющейся шевелюры могут изменить своим привычкам и не выпрямлять волосы, как они это обычно делают, а обеспечить себе красивые тугие завитки. После мытья головы нужно нанести специальный лосьон для формирования локонов и высушить волосы при помощи диффузора. Полученная укладка будет держаться долго и смотреться великолепно!

Фото: 123RF/Александр Савченко

Ну а если ты хочешь дополнить ее объемом, захвати прядь у корней и зажми ее стайлером, провернув его в пол-оборота. Затем повтори то же самое с другими прядями и в конце зафиксируй полученный объем лаком.

10. Позаботься о волосах перед сном

Созданная укладка превзошла все твои ожидания, и ты хочешь сохранить ее наутро? Нет проблем! Но учти, что она будет смотреться немного иначе: локоны станут менее тугими, но общая форма прически будет соблюдена.

Перед сном собери волосы в пучок на затылке тканевой резинкой или популярными сегодня резинками-пружинками ─ они не пережимают пряди и не образуют некрасивые заломы. Утром сбрызни волосы у корней сухим шампунем или «присоли» их пудрой для создания объема на волосах, пропусти локоны через пальцы - и красивая укладка готова!

Будь неотразима! Счастливого Нового года!