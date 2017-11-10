Осенняя диета: повышаем иммунитет без вреда фигуре

Много красок дарит нам осень: желтых, оранжевых, красных… Однако, увы, на душе в это время года часто совсем другая картина. Там зачастую превалируют мрачные цвета: серый вперемешку с черным.

А уж как не хочется по утрам высовывать нос из-под одеяла, гулять с собакой или топать под дождем на работу. Да что там — даже встречаться с подружками как-то не в удовольствие. У этого состояния есть и название: осенняя хандра.

Что же делать? Можно, как Мюнхгаузен, вытаскивать себя за уши из этого «болотистого» состояния. Можно влюбиться, тогда и серое небо покажется голубым... Но есть еще один действенный способ, который я проверила на себе. Надо порадовать истосковавшийся организм чем-нибудь вкусненьким… Желательно еще и полезненьким, чтобы, когда вновь пригреет солнце, своего отражения в зеркале (в легком платье или купальнике) не испугаться.

В нашу программу «Настроение» почти каждый день приходят лучшие повара и диетологи, не только российские. Конечно, не с пустыми руками. Как правило, они приносят рецепт вкусной и здоровой пищи.

Так как нас уже сложно удивить, то им приходится тщательно покопаться в поварских книгах. Зато результат того стоит! А я никогда не оставляю такие оригинальные блюда без внимания и обязательно повторяю потом дома. Моя кулинарная книга уже раздута до неприличных размеров. Спешу поделиться с вами недавно приобретенными вкусными и полезными для фигуры и иммунной системы рецептами.

1. «Здорово, завтрак!», или как получить заряд бодрости на целый день

Сейчас на рынках и ярмарках можно свободно купить последние осенние ягоды: бруснику, клюкву и облепиху. Не зря их издревле называли богатырскими! Считалось, что те, кто их употребляет, могут похвастаться богатырским здоровьем! Вот и наше блюдо насыщено витамином С.

123RF/Elizaveta Sokolovskaya

Потребуются: овсяные хлопья быстрого приготовления, мед натуральный, орехи разные — можно грецкие, фундук или миндаль, ягоды (облепиха, клюква или брусника), палочки корицы.

Берем сито или марлю, насыпаем пару горстей ягод и разминаем их. Этот жмых, который остался в сите, используем в первую очередь. Овсяные хлопья смешиваем с медом, ягодным жмыхом и дроблеными орехами. Надеваем резиновые перчатки и из полученной массы формируем батончики или кругляшки, кому как нравится. Получаются натуральные овсяные колбаски, которые можно прихватить на работу и жевать вместо перекуса.

А вот полученный ягодный сок разбавляем теплой водой, кладем ложку меда и палочку корицы. Красивый, вкусный чай на завтрак готов.

2. Куриная Листочка, или «секрет на миллион»

Все знают, что куриная грудка самое диетическое мясо. Ее состав богат большим количеством витаминов. Например, здесь полный комплекс витаминов группы В, который необходим любому организму для поддержания нормального обмена веществ. Особенно важны в составе куриной грудки витамины В9 и В12, РР, А, Н, F, магний, цинк, железо, различные ферменты. Куриная грудка способствует нормализации кровообращения, улучшению внешнего вида кожи и волос, укреплению нервной системы и скелета. Неудивительно, что ей поют дифирамбы все диетологи мира.

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Наш частый гость «Настроения», любимый шеф-повар многих телезрителей Кирилл Голиков приготовил на днях «Куриную листочку». Когда-то он ввел ее в меню модного ресторана «Царская охота», и иностранцы приходили специально на «Листочку». Я их понимаю. Вкуснятина нереальная! Этим же вечером порадовала таким оригинальным ужином своих близких. Дети были в полном восторге.

Итак, необходимы следующие продукты: куриное филе, яблоки свежие, сливочное масло. На украшение: петрушка, укроп, кинза, черри.

Готовится все очень просто и быстро: куриное филе разрезать вдоль и отбить через пленку, яблоки порезать дольками и недолго бланшировать их в сливочном масле, потом положить их внутрь филе на одну половинку, другой накрыть, обжарить на сковороде по минуте (запечатать) и на 7 минут в духовку.

Да! Самое главное: соус! Он нежный, очень вкусный и готовится из полезной (как я уже писала выше) осенней ягоды — брусники. Нужно смешать и прокипятить ягоду вместе с брусничным джемом, красным вином или вишневым соком, сахаром, ванилином.

3. Круассан «Ламберти», или итальянское «обыкновенное чудо»

Этот рецепт нам принес популярный итальянский повар Уильям Ламберти. Более 15 лет он живет в России, держит здесь несколько модных ресторанов и хорошо изучил вкусы россиян. Однако своим блюдам Уильям всегда придает изысканный европейский колорит. Так и в этот раз. Казалось бы, из простых продуктов получается настоящее хрустящее «объедение». Вкусное и очень полезное!

Нужны: свежие круассаны, сливки, зелень, сливочное и оливковое масло, авокадо (мягкий плод), лосось слабосоленый, икра, маслины, оливки для украшения.

Яйца взбиваем со сливками. Добавляем рубленую зелень. Обжариваем на сливочном масле и перемешиваем. Получаем яйца скрэмбл. Выкладываем их на круассан, добавляем немного перца, можно сбрызнуть оливковым маслом extra virgin. Тонкими слайсами кладем авокадо, лосось, икру.

4. Печеночные слайсы, или Салат по-латышски

Этим чудодейственным рецептом с нами поделилась врач-иммунолог, наша любимая диетолог Марина Аплетаева. Она родом из Латвии и унаследовала от своих родителей много местных вкусных секретов. Главный ингредиент салата — говяжья печень. С ней мы получаем большое количество гемового железа, тем самым увеличивая уровень гемоглобина в крови. В результате повышается иммунитет.

В чем состоит изюминка? Оказывается, во многих латвийских блюдах используется тмин. И неслучайно: он нормализует пищеварение, убирает избыточное газообразование и повышает иммунитет благодаря нормализации кишечной микрофлоры. Если мы здоровы, то и настроение улучшается. Значит, никакая осенняя хандра нам не страшна!

123RF/Mohammed Anwarul Kabir Choudhury

Для салата понадобятся: 200 г говяжьей печени, зерна тмина, мука (1 стакан), лук шалот (1-2 шт.), соль, сливочное масло (50 г), салат романо, копченая паприка сухая, чеснок (1-2 зубчика), оливковое масло (50 мл), петрушка (1 пучок), мята (1-2 стебля), уксус бальзамический (1-2 ч.л.), по желанию — миндаль.

Разрежем печень на небольшие кусочки, обваляем в смеси муки, соли, мелкорубленой петрушки, паприки, затем обжариваем на сливочном масле очень быстро, снимаем с огня, даем печени «отдохнуть» и дойти. Салат рвем на части. Оливковое масло взбиваем с уксусом, петрушкой, мятой и чесноком.

Все ингредиенты смешиваем, заправляем соусом. Миндаль чистим от кожуры, рубим произвольно и посыпаем салат сверху.

5. «Эх, лук-лучок!», или кольца луковые

Осенью всегда на Руси повсеместно шла уборка репчатого лука. На базарах им активно торговали, а на столах все больше появлялось блюд с луком. Когда к нам пришел на эфир шеф-повар Станислав Филимонов и предложил в Луков день приготовить луковые медальоны, мы напряглись…

С утра пораньше наесться лука, как же работать потом целый день? Но Станислав пообещал: никакого горького привкуса не останется и неприятного запаха не будет.

Он не обманул. А вкус у этого блюда получился весьма изысканным.

Вам понадобятся: серебристый лук (он не горчит и не «пахнет», но можно ошпарить кипятком для 100%-ной гарантии) (3-4 луковицы среднего размера), сыр твердый (100 г), базилик зеленый листовой (не мелкий), растительное масло для фритюра, соль, сахар, зелень — кинза, укроп, петрушка. Соус: брусника или клюква — 300 г, красное вино — 50 г, сливочное масло — 50 г.

Нарезаем лук кружками — 1 см поджариваем. Трем сыр на терку. Распределяем на медальоны сыр и отправляем в духовку запекаться. Разогреваем масло в сотейнике, аккуратно выкладываем листики базилика и зажариваем их там. Из брусники делаем соус в блендере.

Говорят, еда — лучший антидепрессант. На себе проверено: так оно и есть. А если готовить еще и в удовольствие, да из полезных продуктов, тогда и вовсе двойной эффект: «да!» — здоровью, «нет!» — плохому настроению!