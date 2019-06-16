Вчера вечером 15 июня все украинские СМИ облетела неожиданная новость - известный телеведущий Дмитрий Комаров и победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко стали мужем и женой.

Торжественное событие оказалось скрытым от посторонних глаз. На роспись в один из киевских ЗАГСов влюбленные пришли вдвоем. Но, даже став супругами, молодые люди не торопились рассказывать миру о своем новом статусе, потому что намеревались также скрытно провести еще и церемонию венчания. Для этого Дмитрий и Александра, сев в разные самолеты, чтобы никто не заподозрил их в отношениях, отправились в Иерусалим.

Венчаться в православной церкви в Израиле было идеей Комарова. Ведь он считает эту землю местом силы, "на которой чувствуется бешеная энергетика". В этот раз на церемонии присутствовали и близкие Дмитрия и Александры. Всего приглашенных гостей было 11 человек. Что же касается медового месяца, то его молодожены провели на Мальдивах. Посетить райский курорт всегда было заветной мечтой Саши, и Дима ее с удовольствием осуществил.

После возвращения из отпуска супруги заселились в свою первую совместную квартиру в центре Киева. Как подчеркнул телеведущий в интервью изданию "Светская жизнь", несмотря на то, что они с Александрой встречались более двух лет, жить вместе стали лишь после регистрации брака. До этого же каждый имел отдельные апартаменты.

Что же касается знакомства влюбленных, то оно случилось еще в 2016 году, когда Саша участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", а Дмитрий сидел в жюри. "Вот тогда я и выбрал ее", -признался молодой человек. Затем последовал непродолжительный период ухаживания, после которого телеведущая и модель стали парой. Однако свои отношения они от всех тщательно скрывали. И даже участие в шоу "Танцы со звездами" не сделали роман молодых людей достоянием общественности. Как признался Дмитрий, тогда им в первую очередь хотелось жит и любить для себя.

В настоящее время молодожены полны совместных творческих планов и задумываются о детях. Александра уверена, что их должно быть минимум трое.