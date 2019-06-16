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Телеведущий Дмитрий Комаров и победительница конкурса "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко поженились


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Вчера вечером 15 июня все украинские СМИ облетела неожиданная новость - известный телеведущий Дмитрий Комаров и победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко стали мужем и женой.

Торжественное событие оказалось скрытым от посторонних глаз. На роспись в один из киевских ЗАГСов влюбленные пришли вдвоем. Но, даже став супругами, молодые люди не торопились рассказывать миру о своем новом статусе, потому что намеревались также скрытно провести еще и церемонию венчания. Для этого Дмитрий и Александра, сев в разные самолеты, чтобы никто не заподозрил их в отношениях, отправились в Иерусалим.

Венчаться в православной церкви в Израиле было идеей Комарова. Ведь он считает эту землю местом силы, "на которой чувствуется бешеная энергетика". В этот раз на церемонии присутствовали и близкие Дмитрия и Александры. Всего приглашенных гостей было 11 человек. Что же касается медового месяца, то его молодожены провели на Мальдивах. Посетить райский курорт всегда было заветной мечтой Саши, и Дима ее с удовольствием осуществил.

После возвращения из отпуска супруги заселились в свою первую совместную квартиру в центре Киева. Как подчеркнул телеведущий в интервью изданию "Светская жизнь", несмотря на то, что они с Александрой встречались более двух лет, жить вместе стали лишь после регистрации брака. До этого же каждый имел отдельные апартаменты.

Что же касается знакомства влюбленных, то оно случилось еще в 2016 году, когда Саша участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", а Дмитрий сидел в жюри. "Вот тогда я и выбрал ее", -признался молодой человек. Затем последовал непродолжительный период ухаживания, после которого телеведущая и модель стали парой. Однако свои отношения они от всех тщательно скрывали. И даже участие в шоу "Танцы со звездами" не сделали роман молодых людей достоянием общественности. Как признался Дмитрий, тогда им в первую очередь хотелось жит и любить для себя.  

В настоящее время молодожены полны совместных творческих планов и задумываются о детях. Александра уверена, что их должно быть минимум трое.

 

Краткая информация о Дмитрии Комарове

Имя: Дмитрий Комаров

Отчество: Константинович

День рождения: 17.06.1983

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 180 см

Вес: 77 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: журналист, телеведущий

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12 Не нравится 19 Нравится 16.06.2019 Теги: Дмитрий Комаров

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Лучшие комментарии

  • ВИГ <fkfib[f 16.06.19 20:52
    -
    43
    +
    Поздравляю Диму. Замечательный парень - кто смотрит "Мир наизнанку", согласятся со мной... Надеюсь девушка хорошая - он этого заслуживает... Огромного вам счастья!!!
    Контекст комментария ответить ссылка
  • 18 16.06.19 12:58
    -
    22
    +
    Красивая пара. Желаю долгой и счастливой совместной жизни.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Елена 16.06.19 19:49
    -
    13
    +
    Девушка красивая, имеет титул мисс Украина, и замуж по любви вышла?! Я думала такого уже не бывает... Как правило такие только"папиков" себе ищут, бизнесменов из Форбс, или иностранцев.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Арина 16.06.19 18:53
    -
    12
    +
    Молодцы, правильно делали, что скрывали свои чувства. А то многие сейчас бахвалятся своими отношениями, демонстрируют все, что между ними происходит, а потом бах, и развод или расставание с кучей помоев, вылитых друг на друга. А эта пара поступила мудро. Правда, я живу в России, и не знаю, кто они такие))
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Алла Екатеринбург 17.06.19 10:55
    -
    7
    +
    Очень люблю Диму.Нравится его передача "Мир наизнанку". От всего сердца желаю ему счастья в личной жизни.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Алла Екатеринбург / 17.06.19 10:55
    -
    7
    +
    Очень люблю Диму.Нравится его передача "Мир наизнанку". От всего сердца желаю ему счастья в личной жизни.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ВИГ <fkfib[f / 16.06.19 20:52
    -
    43
    +
    Поздравляю Диму. Замечательный парень - кто смотрит "Мир наизнанку", согласятся со мной... Надеюсь девушка хорошая - он этого заслуживает... Огромного вам счастья!!!
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Елена / 16.06.19 19:49
    -
    13
    +
    Девушка красивая, имеет титул мисс Украина, и замуж по любви вышла?! Я думала такого уже не бывает... Как правило такие только"папиков" себе ищут, бизнесменов из Форбс, или иностранцев.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Арина / 16.06.19 18:53
    -
    12
    +
    Молодцы, правильно делали, что скрывали свои чувства. А то многие сейчас бахвалятся своими отношениями, демонстрируют все, что между ними происходит, а потом бах, и развод или расставание с кучей помоев, вылитых друг на друга. А эта пара поступила мудро. Правда, я живу в России, и не знаю, кто они такие))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 18 / 16.06.19 12:58
    -
    22
    +
    Красивая пара. Желаю долгой и счастливой совместной жизни.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
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