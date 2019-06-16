Телеведущий Дмитрий Комаров и победительница конкурса "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко поженились
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Вчера вечером 15 июня все украинские СМИ облетела неожиданная новость - известный телеведущий Дмитрий Комаров и победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко стали мужем и женой.
Торжественное событие оказалось скрытым от посторонних глаз. На роспись в один из киевских ЗАГСов влюбленные пришли вдвоем. Но, даже став супругами, молодые люди не торопились рассказывать миру о своем новом статусе, потому что намеревались также скрытно провести еще и церемонию венчания. Для этого Дмитрий и Александра, сев в разные самолеты, чтобы никто не заподозрил их в отношениях, отправились в Иерусалим.
Венчаться в православной церкви в Израиле было идеей Комарова. Ведь он считает эту землю местом силы, "на которой чувствуется бешеная энергетика". В этот раз на церемонии присутствовали и близкие Дмитрия и Александры. Всего приглашенных гостей было 11 человек. Что же касается медового месяца, то его молодожены провели на Мальдивах. Посетить райский курорт всегда было заветной мечтой Саши, и Дима ее с удовольствием осуществил.
После возвращения из отпуска супруги заселились в свою первую совместную квартиру в центре Киева. Как подчеркнул телеведущий в интервью изданию "Светская жизнь", несмотря на то, что они с Александрой встречались более двух лет, жить вместе стали лишь после регистрации брака. До этого же каждый имел отдельные апартаменты.
Что же касается знакомства влюбленных, то оно случилось еще в 2016 году, когда Саша участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", а Дмитрий сидел в жюри. "Вот тогда я и выбрал ее", -признался молодой человек. Затем последовал непродолжительный период ухаживания, после которого телеведущая и модель стали парой. Однако свои отношения они от всех тщательно скрывали. И даже участие в шоу "Танцы со звездами" не сделали роман молодых людей достоянием общественности. Как признался Дмитрий, тогда им в первую очередь хотелось жит и любить для себя.
В настоящее время молодожены полны совместных творческих планов и задумываются о детях. Александра уверена, что их должно быть минимум трое.
Краткая информация о Дмитрии Комарове
Имя: Дмитрий Комаров
Отчество: Константинович
День рождения: 17.06.1983
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 180 см
Вес: 77 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: журналист, телеведущий
Фотографии
Фотографии
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Лучшие комментарии
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ВИГ <fkfib[f 16.06.19 20:52Поздравляю Диму. Замечательный парень - кто смотрит "Мир наизнанку", согласятся со мной... Надеюсь девушка хорошая - он этого заслуживает... Огромного вам счастья!!!
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18 16.06.19 12:58Красивая пара. Желаю долгой и счастливой совместной жизни.
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Елена 16.06.19 19:49Девушка красивая, имеет титул мисс Украина, и замуж по любви вышла?! Я думала такого уже не бывает... Как правило такие только"папиков" себе ищут, бизнесменов из Форбс, или иностранцев.
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Арина 16.06.19 18:53Молодцы, правильно делали, что скрывали свои чувства. А то многие сейчас бахвалятся своими отношениями, демонстрируют все, что между ними происходит, а потом бах, и развод или расставание с кучей помоев, вылитых друг на друга. А эта пара поступила мудро. Правда, я живу в России, и не знаю, кто они такие))
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Алла Екатеринбург 17.06.19 10:55Очень люблю Диму.Нравится его передача "Мир наизнанку". От всего сердца желаю ему счастья в личной жизни.
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Алла Екатеринбург / 17.06.19 10:55Очень люблю Диму.Нравится его передача "Мир наизнанку". От всего сердца желаю ему счастья в личной жизни.
-
ВИГ <fkfib[f / 16.06.19 20:52Поздравляю Диму. Замечательный парень - кто смотрит "Мир наизнанку", согласятся со мной... Надеюсь девушка хорошая - он этого заслуживает... Огромного вам счастья!!!
-
Елена / 16.06.19 19:49Девушка красивая, имеет титул мисс Украина, и замуж по любви вышла?! Я думала такого уже не бывает... Как правило такие только"папиков" себе ищут, бизнесменов из Форбс, или иностранцев.
-
Арина / 16.06.19 18:53Молодцы, правильно делали, что скрывали свои чувства. А то многие сейчас бахвалятся своими отношениями, демонстрируют все, что между ними происходит, а потом бах, и развод или расставание с кучей помоев, вылитых друг на друга. А эта пара поступила мудро. Правда, я живу в России, и не знаю, кто они такие))
-
18 / 16.06.19 12:58Красивая пара. Желаю долгой и счастливой совместной жизни.