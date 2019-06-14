Елена Беркова со своим новым возлюбленным снялась в откровенной фотосессии

Елена Беркова любит и умеет эпатировать публику. Например несколько дней назад она появилась на красной дорожке фестиваля "Кинотавр", проходящего в Сочи, в практически прозрачном платье-сетке и под руку с новым бойфрендом. Но этого звезде фильмов для взрослых показалось мало, и она решила принять участие в фотосессии в стиле ню, представ перед камерой полностью обнаженной.

По всему видно, что фотосессия выдалась очень "горячей", ведь Елена и ее мужчина, не стесняясь, позировали в самых откровенных позах, страстно обнимались и целовались. Как рассказал журналистам PR-директор Берковой Максим Клименко, и Лена, и её новый избранник бизнесмен Александр Путинцев - оба достаточно открытые и раскрепощенные люди. С их стороны это фотосессия некий перформанс, направленный на то, чтобы поддержать свободу самовыражения и показать всем, что летом нет никаких границ.

Глядя на фото, можно сделать выводы, что каждый из участников съемки любит свое тело и не стесняется демонстрировать его перед камерой. Правда склонность к абсолютному обнажению проявила лишь Елена. А вот ее мужчина все же предпочел все время оставаться в плавках. Впрочем, стесняться ни ему, ни ей все равно нечего - оба поддерживают свои фигуры в отличной форме.

Напомним, что отношения Елены Берковой и Александра Путинцева начались вскоре после того, как актриса рассталась со своим последним супругом. Изначально Беркова говорила о своем избраннике, что он миллионер, однако чуть позже в СМИ просочилась информация, что на самом деле Александр нигде не работает. И все-таки пара продолжает настаивать, что у мужчины собственный бизнес в Азии. Теперь же влюбленные планируют бракосочетание, которое, по их замыслам, пройдет либо на острове Бали, либо в Таиланде.