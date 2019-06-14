 
 
 

 
 
На главную
 
 

Елена Беркова со своим новым возлюбленным снялась в откровенной фотосессии


2 3

Елена Беркова любит и умеет эпатировать публику. Например несколько дней назад она появилась на красной дорожке фестиваля "Кинотавр", проходящего в Сочи, в практически прозрачном платье-сетке и под руку с новым бойфрендом. Но этого звезде фильмов для взрослых показалось мало, и она решила принять участие в фотосессии в стиле ню,  представ перед камерой полностью обнаженной.

По всему видно, что фотосессия выдалась очень "горячей", ведь Елена и ее мужчина, не стесняясь, позировали в самых откровенных позах, страстно обнимались и целовались. Как рассказал журналистам PR-директор Берковой Максим Клименко, и Лена, и её новый избранник бизнесмен Александр Путинцев - оба достаточно открытые и раскрепощенные люди. С их стороны это фотосессия некий перформанс, направленный на то, чтобы поддержать свободу самовыражения и показать всем, что летом нет никаких границ.

Глядя на фото, можно сделать выводы, что каждый из участников съемки любит свое тело и не стесняется демонстрировать его перед камерой. Правда склонность к абсолютному обнажению проявила лишь Елена. А вот ее мужчина все же предпочел все время оставаться в плавках. Впрочем, стесняться ни ему, ни ей все равно нечего - оба поддерживают свои фигуры в отличной форме.

Напомним, что отношения Елены Берковой и Александра Путинцева начались вскоре после того, как актриса рассталась со своим последним супругом. Изначально Беркова говорила о своем избраннике, что он миллионер, однако чуть позже в СМИ просочилась информация, что на самом деле Александр нигде не работает. И все-таки пара продолжает настаивать, что у мужчины собственный бизнес в Азии. Теперь же влюбленные планируют бракосочетание, которое, по их замыслам, пройдет либо на острове Бали, либо в Таиланде.


3 Не нравится 2 Нравится 14.06.2019 Теги: Елена Беркова

А как вы относитесь к фотосессиям в стиле ню? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору