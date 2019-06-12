Алена Водонаева осудила Анджелину Джоли за то, что актриса поощряет смену пола своей 13-летней дочери

Алена Водонаева решила заступиться за 13-летнюю дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая, как утверждают западные СМИ, уже год принимает гормональные препараты, чтобы окончательно превратиться в мальчика.

Своим мнением на этот счет звезда "Дома-2" решила поделиться с журналом "7 дней". В интервью корреспонденту издания Алена заявила, что наследникам Джоли нужна защита от собственной матери. Ведь по сути, она "помогает им ошибаться", например, поощряя стремления своей несовершеннолетней дочери сменить пол. Как уверена Водонаева, выбор своей сексуальной ориентации может сделать только взрослый человек с устоявшейся психикой, но никак не 13-летний ребенок, который такого серьезного решения просто-напросто принять не может. И родители, потакающие подобным склонностям своих чад, по мнению теледивы, лишают их детства. "Эти дети обречены расти с комплексами, и быть в постоянном конфликте с собой и с окружающим миром".

Возможно и Шойло на самом деле не хочет быть мальчиком, считает Алена. Девочка просто одевается так, чтобы быть похожей на того, кто ей нравится. Тем более, что в свое время и ее мама Анджелина увлекалась мужскими хобби, коллекционируя ножи и другое оружие. "В Соединенных Штатах уже давно незаметно перешли от толерантности к поощрению", - говорит Водонаева, - "когда игры ребёнка, ещё не осознающего свой пол, принимаются обществом за сигнал к трансформации". А после наступает самое страшное - гормоны и хирургия.

Возмущена наша соотечественница и тем, что мужчины в этом вопросе не имеют совершенно никакого влияния. "Почему в Голливуде есть как минимум три семьи, в которых отцы позволяют матерям наряжать девочек в сыновей, и наоборот?", - негодует экс-участница "Дома-2". По её мнению, той же Анджелине вместе с коллегами Шарлиз Терон и Меган Фокс надо отправиться к психотерапевту, раз они никак не могут определиться с тем, кого воспитывают - мальчиков или девочек.