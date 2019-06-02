Стилист Александр Рогов осудил Ксению Собчак за разглашение разговора с директором модного дома Balenciaga
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Известный в России стилист и модный эксперт Александр Рогов решил высказаться относительно нашумевшей спорной ситуации между Собчак, Бузовой и грузинским дизайнером Демна Гвасалия, директором модного дома "Balenciaga". По его мнению, неэтичнее всех здесь повела себя именно Ксения Анатольевна, решившая озвучить детали личного разговора в своем видеоблоге.
Почти три дня прошло с того момента, когда Ксения Собчак в беседе с героинями своей программы на YouTube-канале проговорилась, что один известный мировой дизайнер обратился к ней с личной просьбой. Мол Ксения Анатольевна должна повлиять на Ольгу Бузову, чтобы та не носила, и тем более не рекламировала вещи его бренда. Естественно, услышанное оскорбило певицу и она поспешила написать огромный возмущенный пост в своем Instagram, где пообещала Демне Гвасалия (а по мнению Ольги это был именно он) вернуть в его магазин приобретенную в Мадриде за 300.000 рублей куртку и кроссовки из ЦУМа за 60.000 рублей. Также телеведущая высказалась относительно девушек класса "люкс", которые вместе с Собчак обсуждали эту щекотливую тему.
Естественно, такой громкий скандал не остался незамеченным, и на стороне Ольги выступили: Лолита Милявская, Наталья Рудова, Виктория Боня, а также Марина Кравец, написавшая в комментариях, что слова Демне переиначили.
Поддержал поющую ведущую и стилист Александр Рогов. В интервью агентству " Ura.ru" он заявил, что всю эту ситуацию следует рассматривать не со стороны этичного или неэтичного поведения Демна Гвасалия. Основным провокатором, по его мнению, здесь стала именно Ксения Собчак, позволившая себе вынести частный разговор на всеобщее обсуждение. "Даже если Демна что-то подобное говорил, то это был личный разговор с человеком, которого он знает". А так как никаких официальных заявлений в прессе грузинский дизайнер не делал, то получается, что некрасиво поступила именно Ксения Анатольевна, решившая ради рейтингов распространить подробности частной беседы, что, по мнению Александра Николаевича, и привело к конфликту.
Также Рогов заметил, что подобные явления для мира моды не редкость, и многие дизайнеры позволяют себе обсуждать клиентов, особенно известных, что носят их одежду. В качестве примера он привел давнюю историю с Карлом Лагерфельдом и Викторией Бекхэм. Тогда модельер с мировым именем попросил экс-перчинку не появляться на людях в вещах его бренда.
Ну что поговорим о «тяжёлом люксе» для простых людей 🙋🏻♀💁🏻♀ На мне сегодня вещи от тех, кто ценит своих покупателей 🤗 😌Штаны из @newyorkeronline за 1190 руб, футболка от @olgabuzova_design - по бартеру 😂😂 🤭☝🏻 и кроссовки, которые я заказала в обычном интернет -магазине 🤪😇 Как вам мой лук-лучок? 😎🤓😋 #ЯОтменяюМодуНаБаленсиагу #ВернитеДеньгиБузовой
В свою очередь Ольга Бузова, при поддержке своих поклонников, продолжает спекулировать на данной теме. И теперь она запустила в Инстаграм хэштег "я отменяю моду на Баленсиагу". А вот официальных комментариев от Демна Гвасалия пока так и не последовало.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
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А вы согласны с мнением Александра Рогова? 3
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Инесса / 02.06.19 20:08Терпеть не могу Собчак. Такая она баба противная. И "люксом" от нее даже и не пахнет!
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Chirilla / 02.06.19 18:15Я на сторону Бузовой в этой ситуации. Вещи модному дому, которому неугодно, чтобы она их носила, надо вернуть. Тем более, что в течение года она имеет право это сделать. А Демна этот пусть в следующий раз думает, что и кому говорит. Нашел себе подружку в лице Ксении Собчак. Ага! Та чуть только учует, что запахло скандальчиком, тут же его спровоцирует. В итоге Бузовой обидно, дизайнеру с невыговариваемой фамилией неудобно (я уверена), а Собчак вроде как и тут не при чем.
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Марго / 02.06.19 14:54Согласна. Собчак провокаторша, каких поискать. Ради заветных пиара мать родную продаст, не то что какого-то там дизайнера. Она знала для чего это говорила, поэтому нет смысла ее стыдить. Все сделано умышленно.