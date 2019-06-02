Стилист Александр Рогов осудил Ксению Собчак за разглашение разговора с директором модного дома Balenciaga

Известный в России стилист и модный эксперт Александр Рогов решил высказаться относительно нашумевшей спорной ситуации между Собчак, Бузовой и грузинским дизайнером Демна Гвасалия, директором модного дома "Balenciaga". По его мнению, неэтичнее всех здесь повела себя именно Ксения Анатольевна, решившая озвучить детали личного разговора в своем видеоблоге.

Почти три дня прошло с того момента, когда Ксения Собчак в беседе с героинями своей программы на YouTube-канале проговорилась, что один известный мировой дизайнер обратился к ней с личной просьбой. Мол Ксения Анатольевна должна повлиять на Ольгу Бузову, чтобы та не носила, и тем более не рекламировала вещи его бренда. Естественно, услышанное оскорбило певицу и она поспешила написать огромный возмущенный пост в своем Instagram, где пообещала Демне Гвасалия (а по мнению Ольги это был именно он) вернуть в его магазин приобретенную в Мадриде за 300.000 рублей куртку и кроссовки из ЦУМа за 60.000 рублей. Также телеведущая высказалась относительно девушек класса "люкс", которые вместе с Собчак обсуждали эту щекотливую тему.

Естественно, такой громкий скандал не остался незамеченным, и на стороне Ольги выступили: Лолита Милявская, Наталья Рудова, Виктория Боня, а также Марина Кравец, написавшая в комментариях, что слова Демне переиначили.

Поддержал поющую ведущую и стилист Александр Рогов. В интервью агентству " Ura.ru" он заявил, что всю эту ситуацию следует рассматривать не со стороны этичного или неэтичного поведения Демна Гвасалия. Основным провокатором, по его мнению, здесь стала именно Ксения Собчак, позволившая себе вынести частный разговор на всеобщее обсуждение. "Даже если Демна что-то подобное говорил, то это был личный разговор с человеком, которого он знает". А так как никаких официальных заявлений в прессе грузинский дизайнер не делал, то получается, что некрасиво поступила именно Ксения Анатольевна, решившая ради рейтингов распространить подробности частной беседы, что, по мнению Александра Николаевича, и привело к конфликту.

Также Рогов заметил, что подобные явления для мира моды не редкость, и многие дизайнеры позволяют себе обсуждать клиентов, особенно известных, что носят их одежду. В качестве примера он привел давнюю историю с Карлом Лагерфельдом и Викторией Бекхэм. Тогда модельер с мировым именем попросил экс-перчинку не появляться на людях в вещах его бренда.

В свою очередь Ольга Бузова, при поддержке своих поклонников, продолжает спекулировать на данной теме. И теперь она запустила в Инстаграм хэштег "я отменяю моду на Баленсиагу". А вот официальных комментариев от Демна Гвасалия пока так и не последовало.