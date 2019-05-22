52-летняя Штурм пошла по стопам Волочковой и надела микро бикини
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Наталья Штурм на неделе улетела на отдых в Болгарию и теперь радует поклонников яркими снимками. На фотографиях женщина позирует в ярких и молодежных моделях купальников, как слитных, так и раздельных.
Некоторые пляжные наряды Штурм украшены провокационными надписями, но Наталью это нисколько не смущает. С помощью ультрамодных купальников она очень удачно подчеркивает не так давно сделанную грудь. Форму бюста женщина улучшила с помощью пластических хирургов. Увеличившиеся объемы видны невооруженным взглядом при сравнении старых и новых фото артистки.
Фолловеры, просматривая яркую ленту аккаунта Натальи, по-разному реагируют на снимки. Одни заявляют, что певица уже бабушка и ей не пристало появляться в таком виде. Другие поддерживают даму. Поклонники уверены, что сегодня молодость можно продлить. Недоброжелателям певица отвечает бойко и с юмором.
Впрочем, только на этих фотографиях Наталья не остановилась. Она продемонстрировала, как занимается йогой на отдыхе. Для подобной физической активности артистка выбрала необычное место и весьма странный наряд. В асанах Штурм позировала на краю небольшого обрыва с видом на море. При этом на самой артистке из одежды были только микро бикини. Подобные модели миниатюрных купальников любит демонстрировать Анастасия Волочкова. Именно поэтому, Штурм сравнили с балериной.
Кстати, нашлись и преданные поклонники артистки, которые под всеми подобными фото отмечали, что Наталья для своих лет прекрасно выглядит и является примером для всех остальных.
Отметим, что певица работает над своей физической формой не только с помощью пластических хирургов. Артистка активно занимается в тренажерном зале и с удовольствием делится с поклонниками фотографиями и видео тренировок.
Краткая информация о Наталье Штурм
Имя: Наталья Штурм
Отчество: Юрьевна
День рождения: 28.06.1966
Возраст: 52 года
Место рождения: г. Москва
Рост: 170 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: певица
Как вы считаете, женщине за 50 стоит публиковать такие фото? 2
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Лика П. / 22.05.19 10:31Я считаю, что и за 40, и за 30 и даже за 20 подобное не стоит вываливать в общественное пространство. Лично мне инстаграм Штурм напомнил ленты юных эскортниц. Только здесь уже такая видавшая виды дама получилась.