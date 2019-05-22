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52-летняя Штурм пошла по стопам Волочковой и надела микро бикини


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Наталья Штурм на неделе улетела на отдых в Болгарию и теперь радует поклонников яркими снимками. На фотографиях женщина позирует в ярких и молодежных моделях купальников, как слитных, так и раздельных.

Некоторые пляжные наряды Штурм украшены провокационными надписями, но Наталью это нисколько не смущает. С помощью ультрамодных купальников она очень удачно подчеркивает не так давно сделанную грудь. Форму бюста женщина улучшила с помощью пластических хирургов. Увеличившиеся объемы видны невооруженным взглядом при сравнении старых и новых фото артистки.

Фолловеры, просматривая яркую ленту аккаунта Натальи, по-разному реагируют на снимки. Одни заявляют, что певица уже бабушка и ей не пристало появляться в таком виде. Другие поддерживают даму. Поклонники уверены, что сегодня молодость можно продлить. Недоброжелателям певица отвечает бойко и с юмором.

Впрочем, только на этих фотографиях Наталья не остановилась. Она продемонстрировала, как занимается йогой на отдыхе. Для подобной физической активности артистка выбрала необычное место и весьма странный наряд. В асанах Штурм позировала на краю небольшого обрыва с видом на море. При этом на самой артистке из одежды были только микро бикини. Подобные модели миниатюрных купальников любит демонстрировать Анастасия Волочкова. Именно поэтому, Штурм сравнили с балериной.

Кстати, нашлись и преданные поклонники артистки, которые под всеми подобными фото отмечали, что Наталья для своих лет прекрасно выглядит и является примером для всех остальных.

Отметим, что певица работает над своей физической формой не только с помощью пластических хирургов. Артистка активно занимается в тренажерном зале и с удовольствием делится с поклонниками фотографиями и видео тренировок.

Краткая информация о Наталье Штурм

Имя: Наталья Штурм

Отчество: Юрьевна

День рождения: 28.06.1966

Возраст: 52 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 170 см

Вес: 55 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: певица



7 Не нравится 3 Нравится 22.05.2019 Теги: Наталья Штурм

Как вы считаете, женщине за 50 стоит публиковать такие фото? 2  

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  • Лика П. / 22.05.19 10:31
    -
    13
    +
    Я считаю, что и за 40, и за 30 и даже за 20 подобное не стоит вываливать в общественное пространство. Лично мне инстаграм Штурм напомнил ленты юных эскортниц. Только здесь уже такая видавшая виды дама получилась.
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    • Lena / 22.05.19 21:03
      -
      0
      +
      Фу-фу-фу. Да, прям! Молодец, Наташа! Нужно продолжать жить так, как хочешь. И хотя бы кто-то должен это всё демонстрировать публично, а то все будут сидеть ханжами и думать, что в 50 все! Жизнь закончена, и пора себя хоронить!
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