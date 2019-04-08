Звезда «Дома 2» Егор Холявин пожаловался, что находится на грани анорексии

Егора Холявина многие поклонники телепроекта «Дом 2» помнят как полноватого юношу, который безуспешно пытался добиться расположения девушек в периметре. Как считал он сам, представительницы прекрасного пола не обращали на него внимания из-за лишних килограммов.

После ухода со скандального шоу Егор стал активно заниматься собой. В социальных сетях он публиковал фотографии, на которых демонстрировал, как сильно ему удалось похудеть. Вскоре выяснилось, что сброшенные килограммы – результат липосакции, а не физических усилий.

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Быстрое преображение настолько понравилось Холявину, что он продолжил менять внешность с помощью хирургов. На сегодняшний день число операций достигло 15, в их числе была даже интимная пластика. Несколько раз Егор оказывался на грани жизни и смерти. Наконец-то молодой человек решил дать организму отдохнуть, но столкнулся с новой проблемой. Он начал стремительно худеть. Однако теперь худоба Холявина пугает.

Сам он отмечает, что стал похож на мумию. Сейчас он весит 69 кг при росте 187 см. Молодой человек рассказал, что во время службы в армии его вес достиг критической отметки 56 кг. В этом весе он терял сознание и постоянно ощущал упадок сил.

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Сейчас он также чувствует себя нехорошо. Егор поясняет, что сил на выполнение рутинных обязанностей у него не хватает. Все его попытки набрать хотя бы несколько килограммов тщетны. Стрелка весов упорно не хочет подниматься.