Звезда «Дома 2» Егор Холявин пожаловался, что находится на грани анорексии
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Егора Холявина многие поклонники телепроекта «Дом 2» помнят как полноватого юношу, который безуспешно пытался добиться расположения девушек в периметре. Как считал он сам, представительницы прекрасного пола не обращали на него внимания из-за лишних килограммов.
После ухода со скандального шоу Егор стал активно заниматься собой. В социальных сетях он публиковал фотографии, на которых демонстрировал, как сильно ему удалось похудеть. Вскоре выяснилось, что сброшенные килограммы – результат липосакции, а не физических усилий.
Быстрое преображение настолько понравилось Холявину, что он продолжил менять внешность с помощью хирургов. На сегодняшний день число операций достигло 15, в их числе была даже интимная пластика. Несколько раз Егор оказывался на грани жизни и смерти. Наконец-то молодой человек решил дать организму отдохнуть, но столкнулся с новой проблемой. Он начал стремительно худеть. Однако теперь худоба Холявина пугает.
Сам он отмечает, что стал похож на мумию. Сейчас он весит 69 кг при росте 187 см. Молодой человек рассказал, что во время службы в армии его вес достиг критической отметки 56 кг. В этом весе он терял сознание и постоянно ощущал упадок сил.
Сейчас он также чувствует себя нехорошо. Егор поясняет, что сил на выполнение рутинных обязанностей у него не хватает. Все его попытки набрать хотя бы несколько килограммов тщетны. Стрелка весов упорно не хочет подниматься.
Как вы считаете, у Холявина действительно проблемы или он старается привлечь внимание? 5
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М-да / 09.04.19 09:24Ну и мельчают мужики….
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Ника / 08.04.19 15:11Такое самолюбование, не верю, что он расстроен из-за худобы! Привлечение внимания, не более того!
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Чего? / 08.04.19 14:3370 кг на весах – это анорексия?!
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Ирэн / 08.04.19 14:16Питаться нужно полноценно, но не обжираться, тогда и не разопрет, и не надо будет никаких диет. Сами сначала себя загонят в рамки стандартов красоты, потом плачут. А такими "как есть" не пробовали себя любить? Я по болезни в 2012 году при росте 170 похудела до 49 кг, это, я вам скажу, был 3,14здец. Никогда диет не придерживалась, с детства худая, "не в коня корм", а тут посмотрела на весы и страшно стало, стала есть все, что не приколочено, если организм не отвергает еду и воду, ешь!!!, кто тебе не дает?! Че в инсте плакаться и совета просить? Тебе решать, уйдет это в анорексию или будет жить нормально! Тогда я за 3 мес добралась до 56, потом до 60 кг. Никакого жира, просто обычный человек со здоровым внешним видом, а не скелет с подглазинами, как при 49.
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Царь / 08.04.19 13:08Проблемы, однозначно! С головой. 15 операций!!!! Во, дурак. У него потому и баб не было, а не из-за жирка.