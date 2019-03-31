 
 
 

 
 
На главную
 
 

Странные свадьбы звезд: чучела, купальники и фото, которые лучше не показывать


0 1

Странное поведение Николаса Кейджа, который, то заявляет о женитьбе, то в состоянии алкогольного опьянения устраивает дебош в отделе регистрации браков, навело нас на мысль, а были ли у знаменитостей свадьбы, оказаться на которых в числе приглашенных гостей большинству не хотелось бы. Мы их нашли.

Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон, 2005 год

Яркие и неординарные персоны западного шоу-бизнеса устроили церемонию под стать собственному имиджу. Изначально они планировали организовать празднование в день смерти Курта Кобейна, но после решили, что даже для них это перебор. Свадьбу пара отложила еще на полгода. В итоге, торжество устроили в замке. Одежда брачующихся была необычной. Дита надела пышное платье темно-синего цвета с лиловыми отливами, Мэрилин с привычным всем устрашающим макияжем был одет в смокинг. Вместо свадебного марша играл рэп.

Молодожены дали друг другу клятвенные обещания любви и верности. Происходило все у распятия, роль которого выполняло чучело павлина и картина с изображением Марлен Дитрих. Развлечением для гостей стала охота с соколами и стрельба из лука.

Памела Андерсон и Кид Рок, 2006 год

Музыкант и актриса в загс явились в относительно нормальном виде. На Памеле было белое платье с фатой, жених решил прийти на официальную роспись в майке и рваных джинсах.

Сразу после брачующиеся и их гости отправились на яхту. Уже на палубе актриса сменила платье на белое бикини, а фату на белоснежный козырек. Кид просто стянул с себя майку. Алкоголя было в избытке. Фотографии были соответствующими.

Мик Джаггер и Бьянка Перес-Мора Масия, 1971

Эта свадьба была ужасной не для гостей, а для невесты. Церемония проходила в Сен-Тропе. Вот только новобрачные на нее сильно опаздывали. Мэр, который должен был расписывать их, нервничал и заявил, что времени у звезд осталось лишь полчаса и больше ждать он их не намерен.

Нервничал и жених. Он требовал убрать настырных журналистов, грозя, что в противном случае вовсе отменит церемонию. Невеста была в положении и лила слезы от происходящего. В итоге, на свадьбе они все-таки появились. Белый жакет невеста надела прямо на голое тело, чем удивила всех присутствующих. Для того времени это была неслыханная дерзость и смелость.

Позже Бьянка отмечала, что день бракосочетания стал для нее самым ужасным и именно в этот момент для нее лично закончился союз с Миком.

Курт Кобейн и Кортни Лав, 1992

Пара обменялась клятвами на Гавайях. В момент бракосочетания невеста была беременна. Правда, на церемонии она щеголяла с сигаретой. Позже актриса призналась, что она употребляла наркотические вещества, несмотря на положение.

Вид жениха также оставлял желать лучшего. На свадьбу он надел пижаму в клетку. К моменту росписи Курт употребил много алкоголя и с трудом держался на ногах.

Краткая информация о Курте Кобейне

Имя: Курт Кобейн

День рождения: 20.02.1967

Годы жизни: 52 года

Дата смерти: 05.04.1994

Место захоронения: кремирован

Причина смерти: суицид

Место рождения: г. Абердин, Вашингтон, США

Рост: 175 см

Вес: 0 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: певец

Смотреть фотографии с Куртом Кобейном

Фотографии

Показать еще

Фотографии



1 Не нравится 0 Нравится 31.03.2019 Теги: Курт Кобейн

Какую из свадеб вы считаете самой ужасной? 1  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору