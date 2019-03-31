Странные свадьбы звезд: чучела, купальники и фото, которые лучше не показывать

Странное поведение Николаса Кейджа, который, то заявляет о женитьбе, то в состоянии алкогольного опьянения устраивает дебош в отделе регистрации браков, навело нас на мысль, а были ли у знаменитостей свадьбы, оказаться на которых в числе приглашенных гостей большинству не хотелось бы. Мы их нашли.

Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон, 2005 год

Яркие и неординарные персоны западного шоу-бизнеса устроили церемонию под стать собственному имиджу. Изначально они планировали организовать празднование в день смерти Курта Кобейна, но после решили, что даже для них это перебор. Свадьбу пара отложила еще на полгода. В итоге, торжество устроили в замке. Одежда брачующихся была необычной. Дита надела пышное платье темно-синего цвета с лиловыми отливами, Мэрилин с привычным всем устрашающим макияжем был одет в смокинг. Вместо свадебного марша играл рэп.

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Молодожены дали друг другу клятвенные обещания любви и верности. Происходило все у распятия, роль которого выполняло чучело павлина и картина с изображением Марлен Дитрих. Развлечением для гостей стала охота с соколами и стрельба из лука.

Памела Андерсон и Кид Рок, 2006 год

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Музыкант и актриса в загс явились в относительно нормальном виде. На Памеле было белое платье с фатой, жених решил прийти на официальную роспись в майке и рваных джинсах.

Сразу после брачующиеся и их гости отправились на яхту. Уже на палубе актриса сменила платье на белое бикини, а фату на белоснежный козырек. Кид просто стянул с себя майку. Алкоголя было в избытке. Фотографии были соответствующими.

Мик Джаггер и Бьянка Перес-Мора Масия, 1971

Эта свадьба была ужасной не для гостей, а для невесты. Церемония проходила в Сен-Тропе. Вот только новобрачные на нее сильно опаздывали. Мэр, который должен был расписывать их, нервничал и заявил, что времени у звезд осталось лишь полчаса и больше ждать он их не намерен.

Нервничал и жених. Он требовал убрать настырных журналистов, грозя, что в противном случае вовсе отменит церемонию. Невеста была в положении и лила слезы от происходящего. В итоге, на свадьбе они все-таки появились. Белый жакет невеста надела прямо на голое тело, чем удивила всех присутствующих. Для того времени это была неслыханная дерзость и смелость.

Позже Бьянка отмечала, что день бракосочетания стал для нее самым ужасным и именно в этот момент для нее лично закончился союз с Миком.

Курт Кобейн и Кортни Лав, 1992

Пара обменялась клятвами на Гавайях. В момент бракосочетания невеста была беременна. Правда, на церемонии она щеголяла с сигаретой. Позже актриса призналась, что она употребляла наркотические вещества, несмотря на положение.

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Вид жениха также оставлял желать лучшего. На свадьбу он надел пижаму в клетку. К моменту росписи Курт употребил много алкоголя и с трудом держался на ногах.