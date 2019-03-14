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Елена Малышева призналась, что мечтает о пластической операции


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13 марта Елене Малышевой исполнилось 58 лет. Мы уже рассказывали, что женщина – не только ведущая популярной передачи о здоровье на федеральном канале. Она – успешная бизнес-вумен, курирующая сразу несколько проектов. Зрители телепередачи «Жить здорово» и пользователи сети отмечают, что на протяжении многих лет Елена внешне практически не меняется. Впервые она раскрыла свой секрет молодости. Оказалось, дело не только в масках, сделанных по народным рецептам.

Секрет успеха Малышевой: правильное питание, занятия спортом и услуги профессионального косметолога. На протяжении многих лет Елена вкалывает в лицо ботокс. Именно этот препарат разглаживает ее морщины и позволяет внешне выглядеть немного моложе паспортного возраста.

Телеведущая отмечает, что в погоне за молодостью важно найти хорошего косметолога. Сама она довольна мастером и отмечает, что ей повезло. Специалист, у которого она делает процедуры, работает ювелирно.

Малышева обратилась к женщинам после 50-ти и честно призналась, что в этом возрасте борьба с увядающей кожей – мероприятие болезненное.

Также телеведущая рассказала и о своей мечте. Она уже несколько лет вынашивает идею лечь под нож пластического хирурга. Пока что все не складывается из-за плотного рабочего графика женщины. Перерывы между съемками настолько короткие, что времени на восстановление после вмешательства у нее нет.

Краткая информация о Елене Малышевой

Имя: Елена Малышева

Отчество: Васильевна

День рождения: 13.03.1961

Возраст: 58 лет

Место рождения: г. Кемерово

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 14.03.2019 Теги: Елена Малышева

Как вы считаете, Елене Малышевой нужна операция на лице? 2  

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