Елена Малышева призналась, что мечтает о пластической операции
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13 марта Елене Малышевой исполнилось 58 лет. Мы уже рассказывали, что женщина – не только ведущая популярной передачи о здоровье на федеральном канале. Она – успешная бизнес-вумен, курирующая сразу несколько проектов. Зрители телепередачи «Жить здорово» и пользователи сети отмечают, что на протяжении многих лет Елена внешне практически не меняется. Впервые она раскрыла свой секрет молодости. Оказалось, дело не только в масках, сделанных по народным рецептам.
Секрет успеха Малышевой: правильное питание, занятия спортом и услуги профессионального косметолога. На протяжении многих лет Елена вкалывает в лицо ботокс. Именно этот препарат разглаживает ее морщины и позволяет внешне выглядеть немного моложе паспортного возраста.
Телеведущая отмечает, что в погоне за молодостью важно найти хорошего косметолога. Сама она довольна мастером и отмечает, что ей повезло. Специалист, у которого она делает процедуры, работает ювелирно.
Малышева обратилась к женщинам после 50-ти и честно призналась, что в этом возрасте борьба с увядающей кожей – мероприятие болезненное.
Также телеведущая рассказала и о своей мечте. Она уже несколько лет вынашивает идею лечь под нож пластического хирурга. Пока что все не складывается из-за плотного рабочего графика женщины. Перерывы между съемками настолько короткие, что времени на восстановление после вмешательства у нее нет.
Краткая информация о Елене Малышевой
Имя: Елена Малышева
Отчество: Васильевна
День рождения: 13.03.1961
Возраст: 58 лет
Место рождения: г. Кемерово
Рост: 168 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Елене Малышевой нужна операция на лице? 2
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Limita / 14.03.19 11:32Странная какая-то бабулька, ей ботокса за глаза хватит.