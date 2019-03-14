Елена Малышева призналась, что мечтает о пластической операции

13 марта Елене Малышевой исполнилось 58 лет. Мы уже рассказывали, что женщина – не только ведущая популярной передачи о здоровье на федеральном канале. Она – успешная бизнес-вумен, курирующая сразу несколько проектов. Зрители телепередачи «Жить здорово» и пользователи сети отмечают, что на протяжении многих лет Елена внешне практически не меняется. Впервые она раскрыла свой секрет молодости. Оказалось, дело не только в масках, сделанных по народным рецептам.

Секрет успеха Малышевой: правильное питание, занятия спортом и услуги профессионального косметолога. На протяжении многих лет Елена вкалывает в лицо ботокс. Именно этот препарат разглаживает ее морщины и позволяет внешне выглядеть немного моложе паспортного возраста.

Телеведущая отмечает, что в погоне за молодостью важно найти хорошего косметолога. Сама она довольна мастером и отмечает, что ей повезло. Специалист, у которого она делает процедуры, работает ювелирно.

Малышева обратилась к женщинам после 50-ти и честно призналась, что в этом возрасте борьба с увядающей кожей – мероприятие болезненное.

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Также телеведущая рассказала и о своей мечте. Она уже несколько лет вынашивает идею лечь под нож пластического хирурга. Пока что все не складывается из-за плотного рабочего графика женщины. Перерывы между съемками настолько короткие, что времени на восстановление после вмешательства у нее нет.