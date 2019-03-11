Татьяна Веденеева откровенно рассказала о потере ребенка и измене мужа

Татьяна Веденеева появилась в телепередаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и, как многие другие звезды, телеведущая достаточно откровенно рассказала о перипетиях личной жизни. Уже готовую ко всему Кудрявцеву рассказ Татьяны тронул и впечатлил так, что сдержать эмоций Лера не смогла. Больше всего зацепила ведущую история жизни Татьяны со вторым ее супругом Юрием Бегаловым.

По словам Веденеевой, их знакомство произошло, когда она сама еще была связана узами брака. Правда, жизнь с первым супругом к тому моменту уже не походила на счастливую. Ведущая рассказала, как муж из-за творческого кризиса стал прикладываться к бутылке. Он забросил работу и ребенка, отношения между ними, по сути, закончились.

Юрий начал знакомство с подарка – путевки на Канарские острова. Недолго думая, Татьяна согласилась на поездку. По ее признанию, все было чинно и благородно. Во время отдыха они просто общались и присматривались друг к другу. Уже в Москве телеведущая и ее настойчивый поклонник стали встречаться чаще.

Позже женщина подала на развод и стала жить вместе с Бегаловым. Первые два года это был гражданский брак, после мужчина решил сделать официальное предложение.

Ребенок от первого брака у Татьяны уже был, а вот с малышом от Юрия не заладилось. В момент, когда она была беременна, супруги поехали к речке на отдых и Татьяна, оступившись, сорвалась с обрыва и упала в воду. Серьезных травм на первый взгляд не было, и женщина смело поехала на концерт Тины Тернер. В пути ей стало плохо, на сроке 4 месяца Татьяна потеряла ребенка.

Женщина пояснила, что они с Юрием еще пробовали завести малыша, но сразу не задалось, а позже оказалось ненужным.

Незадолго до развода Веденеева обнаружила, что у мужа есть любовница. Произошло это случайно. Привычки лезть в личные бумаги и телефон у Татьяны не было, но однажды в поисках документов, она наткнулась на чеки о покупке автомобиля Мерседес. Поскольку Юрий и сама Таня подобными машинами не владели, она попросила мужа разъяснить, что к чему.

Бегалов испугался, начался скандал. Татьяну обвинения в слежке оскорбили, она понесла найденные бумаги обратно и увидела, что муж помимо всего оплачивал аренду квартиры. Пояснения, что все это нужно было другу, женщину не убедили.

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Спустя несколько дней после неприятного события в их дом по вечерам стала звонить женщина и спрашивать Юру. Татьяне окончательно стало понятно все. Она предложила супругу разойтись. Позже до нее донесли, что любовница была беременна и родила мальчика.