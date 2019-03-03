Дана Борисова помирилась со своей 11-летней дочерью Полиной
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Все поклонники Даны Борисовой знают, что в последнее время у телеведущей был весьма непростой период в жизни. Ведь она крупно поссорилась со своей 11-летней дочерью Полиной. Дело даже дошло до рукоприкладства со стороны подростка, за которым последовал уход из дома. Почти месяц мать и дочь практически не общались, а вчера Дана сообщила своим подписчикам в Инстаграм радостную новость - они с Полиной помирились.
После возвращения из Таиланда, куда Борисова летала с целью поддержать свое стабильное эмоциональное состояние, в их маленькую семью наконец пришел мир. Со слов телеведущей, она научилась смотреть на сложившуюся конфликтную ситуацию с иронией. Но при этом по-прежнему не готова принять дочь без извинений. Это твердая позиция, на которой Дана постоянно настаивала. И, судя по всему, Полине всё-таки пришлось пойти навстречу своей родительнице. При этом Борисова не уточняет, сказала девочка заветное "прости", или нет, но прошедшую субботу они провели вместе.
В сторис Инстаграма Дана записала видео из кафе, где рассказала подписчикам, что ждет "свою принцессу", чтобы после пойти по магазинам выбирать кроссовки. Чуть позже в аккаунте появилось и совместное фото, в котором Дана и Полина примиряют обувь. При этом никакой враждебности между матерью и дочерью заметно не было, из чего следует вывод, что им всё-таки удалось прийти к соглашению.
Конечно, поклонники от души порадовались за наконец-то помирившихся мать и дочь. Однако многие предполагают, что это далеко не последний конфликт в их семье. Ведь девочка еще только начала переживать все трудности переходного возраста, а значит следующие капризы и смены настроения не заставят долго себя ждать.
Краткая информация о Дане Борисовой
Имя: Дана Борисова
Отчество: Александровна
День рождения: 13.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Мозырь, Беларусь
Рост: 170 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
Расскажите, а как вы боритесь с трудностями переходного возраста у своих детей? 3
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Micha / 03.03.19 23:45Какой-то недетские и уже неблагополучный взгляд у девочки... Но оно и неудивительно с такой то мамашей.
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Алла / 03.03.19 21:00У меня дочери сейчас 18. И никогда трудностей с ее переходным возрастом мы не испытывали, слава Богу. Девочка пережила его спокойно и без стрессов. А вот у моей подруги растет сын. Она воспитывает его одна - муж рано ушел из семьи. И может поэтому, может еще почему, но мальчик, который до 12 лет был абсолютно нормальным ребенком, резко изменился. Стал курить, плохо учиться, попрошайничал на улице, за что его ни раз в полицию забирали. Мать его, моя подруга, что только не делала, разговаривала, к психологу водила, умоляла - все без толку. А когда ему 16 было, он со своей компанией "вляпался" в одну скверную историю. Грозили суд и тюрьма. Мать тогда из кожи вон вылезла, адвоката хорошего наняла, оправдали его. Вот после этого у него мозги на место и встали. Подтянулся по учебе. Успокоился. В этом году даже в вуз поступил.
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Светлана Д. Пенза / 03.03.19 17:52Хорошо, что помирились. Мать и дочь должны быть вместе и поддерживать друг друга во всем, а не драться. Да, у девочки начался подростковый возраст, но это не повод,чтобы махать ногами и так откровенно хамить. Отвратительное поведение. Борисова правильно делала, что настаивала на извинениях. Иначе ничего хорошего из дочурки впоследствии бы не выросло.