Дана Борисова помирилась со своей 11-летней дочерью Полиной

Все поклонники Даны Борисовой знают, что в последнее время у телеведущей был весьма непростой период в жизни. Ведь она крупно поссорилась со своей 11-летней дочерью Полиной. Дело даже дошло до рукоприкладства со стороны подростка, за которым последовал уход из дома. Почти месяц мать и дочь практически не общались, а вчера Дана сообщила своим подписчикам в Инстаграм радостную новость - они с Полиной помирились.

После возвращения из Таиланда, куда Борисова летала с целью поддержать свое стабильное эмоциональное состояние, в их маленькую семью наконец пришел мир. Со слов телеведущей, она научилась смотреть на сложившуюся конфликтную ситуацию с иронией. Но при этом по-прежнему не готова принять дочь без извинений. Это твердая позиция, на которой Дана постоянно настаивала. И, судя по всему, Полине всё-таки пришлось пойти навстречу своей родительнице. При этом Борисова не уточняет, сказала девочка заветное "прости", или нет, но прошедшую субботу они провели вместе.

В сторис Инстаграма Дана записала видео из кафе, где рассказала подписчикам, что ждет "свою принцессу", чтобы после пойти по магазинам выбирать кроссовки. Чуть позже в аккаунте появилось и совместное фото, в котором Дана и Полина примиряют обувь. При этом никакой враждебности между матерью и дочерью заметно не было, из чего следует вывод, что им всё-таки удалось прийти к соглашению.

Конечно, поклонники от души порадовались за наконец-то помирившихся мать и дочь. Однако многие предполагают, что это далеко не последний конфликт в их семье. Ведь девочка еще только начала переживать все трудности переходного возраста, а значит следующие капризы и смены настроения не заставят долго себя ждать.