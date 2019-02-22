Из-за развода Аршавина с Казьминой Барановская лишится части алиментов

Адвокат Алисы Казьминой Марина Дубровская сообщила журналистам, что первое слушание о разводе ее подопечной и футболиста Андрея Аршавина состоится 26 февраля. С их стороны все документы и требования по отношению к ответчику сформулированы и готовы. Озвучивать она их не будет. Им важно, чтобы вторая сторона процесса не сумела заранее подготовиться к слушанию.

По словам женщины, Алиса намерена не только развестись. Она желает, чтобы футболист, выплачивал ей алименты на содержание общей дочки. Сумма выплат будет рассчитываться, исходя из официальных доходов спортсмена.

При этом Андрей Аршавин уже выплачивает алименты на содержание троих детей от бывшей гражданской жены. Юлия Барановская сейчас получает половину от его заработной платы. Как отмечает адвокат Казьминой, сумма алиментов, вне зависимости от числа детей, не может превышать 50% от доходов.

Адвокат предполагает, что по завершении заседания суд просто поделит обозначенную часть между четырьмя детьми. Таким образом, сумма, которую Юлия получает сейчас, будет автоматически урезана.

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Напомним, что в последние несколько лет карьера 38-летнего футболиста пошла на спад. После подписания контракта с казахстанским «Кайтаром» Андрей ежемесячно получает 120 тысяч долларов. На пике своей карьеры мужчине платили гораздо больше – по 600 тысяч долларов в месяц.