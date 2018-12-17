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Праздничные новогодние сеты в «Тануки»


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Новый год у нас в стране начинают встречать задолго до его наступления (и продолжают еще минимум неделю после), так что сезон праздничных посиделок, корпоративов, девичников и дружеских встреч можно считать открытым.

 

В «Тануки» о вас позаботились заблаговременно: не тратьте время на готовку, лучше закажите праздничную доставку или отправляйтесь в один из 70 ресторанов бренда. 

Праздничное меню открывает ролл «Новогодний» с лососем, тунцом, авокадо, кунжутом и соусом «Спайс юзу» (который благодаря декору в виде хвойных иголочек немного напоминает новогоднюю елку). Если планы масштабные, то не обойтись без сетов: «Новогодний De Luxe» и «Новогодний Party De Luxe» выручат любую вечеринку, домашний праздник или встречу с друзьями.

В «Новогодний De Luxe» входят 48 роллов, включая как популярную классику («Филадельфия», «Дракон ролл», «Сякэ Калифорния»), так и новинки сезонного меню от бренд-шефа Олега Чакряна: «Аляска маки» (краб с ананасом в остром манговом соусе), «Курай ролл» (с угрем, мягким сыром и кунжутом с острым соусом), «Такуан ролл» (копченый угорь с такуаном, огурцом и соусом «Спайс»).

«Новогодний Party De Luxe» доставляется в нарядной упаковке с изображением пушистых еловых лап и елочных украшений и подходит для больших компаний: в нем 108 роллов (классика, хиты «Тануки» и новинки сезонного меню) и 8 суши: «Унаги», «Сякэ», «Эби» и «Абокадо».  

Все позиции из новогоднего предложения можно попробовать в ресторанах «Тануки», а также оформить доставку домой или в офис. Праздничные предложения будут в меню до 8 января.


0 Не нравится 0 Нравится 17.12.2018 Теги: на правах рекламы

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