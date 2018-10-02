6 лет тюрьмы за розыгрыш
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Екатерина Гордон, представляющая интересы обманутых блогеров, отправилась в суд с иском. Именно она согласилась представлять интересы спонсоров одного из самых громких гивов инстаграма.
Каждый из них заплатил организаторам розыгрыша от 50 до 150 тысяч рублей. Ни подписчиков, ни денег блогеры так и не дождались. Отказ в возврате средств был аргументирован уже состоявшейся покупкой Мерседеса и четко оговоренной датой розыгрыша.
Спонсоров, недовольных притоком фолловеров и качеством подписавшихся аккаунтов, сразу внесли в черный список.
Выбирали победителя рандомным способом. Однако, в честности розыгрыша, следившие за процессом блогеры, сомневаются. Во время эфира лайков было столько, что трансляция зависала. И пользователи, и спонсоры подозревают, что выиграл неживой человек.
Таким образом, претензий у спонсоров к Ольге и организаторам две. Первая, с которой и начался скандал – это отсутствие живых подписчиков. Обещанной сотни тысяч фолловеров не получил ни один из организаторов. Более того, подписавшиеся на них аккаунты оказались ботами. Из-за такого притока фейковых страниц микроблоги спонсоров инстаграм неоднократно блокировал.
Вторая претензия – это нечестный розыгрыш с подставным лицом.
Если подозрения блогеров подтвердятся, Бузовой и организаторам гива, согласно закону, грозит до 6 лет заключения.
Напомним, что это не единственный скандальный гив инстаграма. Недавно подруга Ольги Мария Погребняк также оказалась в списке потерпевших от мошенников. Ей предложили стать лицом гива, а в качестве подарка фолловерам, выполнившим условия, организаторы обещали айфоны. Вместо них победившие пользователи получили пустые коробки от телефонов с батарейками внутри. Марии самостоятельно пришлось покупать подарки выигравшим, чтобы не испортить собственную репутацию.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, организаторов-мошенников будут привлекать к ответственности? 4
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Bronzer / 02.10.18 18:35Опа! А про Машку «вернитележку» я не слышала. Молодец. Правда, мерс купить не то же, что и три айфона.
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gavryusha / 02.10.18 14:29Попала Бузова.
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Клим / 02.10.18 14:26Это еще зыбкая сфера, поэтому аферюг много.
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Марина / 02.10.18 14:11Только в случае, если собирались спонсоры и проводили сделку официально: с договором, чеками и т.д. В противном случае нечего и доказывать.