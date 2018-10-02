6 лет тюрьмы за розыгрыш

Екатерина Гордон, представляющая интересы обманутых блогеров, отправилась в суд с иском. Именно она согласилась представлять интересы спонсоров одного из самых громких гивов инстаграма.

Каждый из них заплатил организаторам розыгрыша от 50 до 150 тысяч рублей. Ни подписчиков, ни денег блогеры так и не дождались. Отказ в возврате средств был аргументирован уже состоявшейся покупкой Мерседеса и четко оговоренной датой розыгрыша.

Спонсоров, недовольных притоком фолловеров и качеством подписавшихся аккаунтов, сразу внесли в черный список.

Выбирали победителя рандомным способом. Однако, в честности розыгрыша, следившие за процессом блогеры, сомневаются. Во время эфира лайков было столько, что трансляция зависала. И пользователи, и спонсоры подозревают, что выиграл неживой человек.

Таким образом, претензий у спонсоров к Ольге и организаторам две. Первая, с которой и начался скандал – это отсутствие живых подписчиков. Обещанной сотни тысяч фолловеров не получил ни один из организаторов. Более того, подписавшиеся на них аккаунты оказались ботами. Из-за такого притока фейковых страниц микроблоги спонсоров инстаграм неоднократно блокировал.

Вторая претензия – это нечестный розыгрыш с подставным лицом.

Если подозрения блогеров подтвердятся, Бузовой и организаторам гива, согласно закону, грозит до 6 лет заключения.

Напомним, что это не единственный скандальный гив инстаграма. Недавно подруга Ольги Мария Погребняк также оказалась в списке потерпевших от мошенников. Ей предложили стать лицом гива, а в качестве подарка фолловерам, выполнившим условия, организаторы обещали айфоны. Вместо них победившие пользователи получили пустые коробки от телефонов с батарейками внутри. Марии самостоятельно пришлось покупать подарки выигравшим, чтобы не испортить собственную репутацию.