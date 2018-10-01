Тимати исполнил мечту хейтеров
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Тимати заставил Анастасию Решетову исчезнуть из своей жизни. Репер и продюсер сделал это по собственной инициативе.
Небывалый подарок в формате видео исполнитель посвятил всем тем, кто ненавидит его пару с Анастасией, и испытывает особую «любовь» к девушке. Ролик он опубликовал в собственном аккаунте инстаграм.
Вначале он обратился к поклонникам, после накрыл полотенцем, сидящую на стуле невесту. По щелчку пальцев Тимати, девушка исчезла. Происходящее не было фокусом. Это оказался монтаж и пародия на вайны, в которых фокусники-юмористы разоблачают коллег по цеху.
Самоиронию Анастасии и Тимати подписчики оценили. Большинство посчитало юмор уместным. Некоторые предложили продолжить видео ряд и сделать так, чтобы на стуле под полотенцем появилась Алена Шишкова.
Напомним, что в последнее время все активнее ходят слухи о беременности Анастасии. По сообщениям пользователей, Решетову видели в подмосковном центре «Лапино», где проходят обследование и наблюдаются многие звездные мамы. Однако, сама девушка, категорически отрицает эту информацию. Тимати никак не комментирует происходящее.
В отличие от сына и его девушки, будущая свекровь Анастасии подогревает эти слухи, рассказывая, что Алиса уже просит себе братика или сестричку.
Краткая информация о Тимати
Имя: Тимати
Отчество: Ильдарович
День рождения: 15.08.1983
Возраст: 35 лет
Место рождения: Москва
Рост: 169 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: рэпер
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Фотографии
Как вам юмор Тимати? 4
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Prozor / 01.10.18 14:25Дилетант
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Влад / 01.10.18 14:12Юмора маловато. Мне нравятся вайны девушки одной, она над его клипами стебется. Вот это круто. Это юмор, что надо!
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Король / 01.10.18 14:05Недорепер, недоморист. Пусть продюсированием занимается.