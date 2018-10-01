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Тимати исполнил мечту хейтеров


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Тимати заставил Анастасию Решетову исчезнуть из своей жизни. Репер и продюсер сделал это по собственной инициативе.

Небывалый подарок в формате видео исполнитель посвятил  всем тем, кто ненавидит его пару с Анастасией, и испытывает особую «любовь» к девушке. Ролик он опубликовал в собственном аккаунте инстаграм.

Вначале он обратился к поклонникам, после накрыл полотенцем, сидящую на стуле невесту. По щелчку пальцев Тимати, девушка исчезла. Происходящее не было фокусом. Это оказался монтаж и пародия на вайны, в которых фокусники-юмористы разоблачают коллег по цеху.

Самоиронию Анастасии и Тимати подписчики оценили. Большинство посчитало юмор уместным. Некоторые предложили продолжить видео ряд и сделать так, чтобы на стуле под полотенцем появилась Алена Шишкова.

Напомним, что в последнее время все активнее ходят слухи о беременности Анастасии. По сообщениям пользователей, Решетову видели в подмосковном центре «Лапино», где проходят обследование и наблюдаются многие звездные мамы. Однако, сама девушка, категорически отрицает эту информацию. Тимати никак не комментирует происходящее.

В отличие от сына и его девушки, будущая свекровь Анастасии подогревает эти слухи, рассказывая,  что Алиса уже просит себе братика или сестричку.

Краткая информация о Тимати

Имя: Тимати

Отчество: Ильдарович

День рождения: 15.08.1983

Возраст: 35 лет

Место рождения: Москва

Рост: 169 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: рэпер

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0 Не нравится 0 Нравится 01.10.2018 Теги: Тимати

Как вам юмор Тимати? 4  

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