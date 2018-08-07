«Хватит строить из себя Бога»
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Всего через три дня после выпуска Astroworld рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott) опубликовал видео Stop Trying to Be God, в котором снялось немало известных персон. В видео, режиссером которого выступил Дэйв Майерс, появляется и девушка Скотта Кайли Дженнер (Kylie Jenner), покрытая золотой краской.
Кайли появляется в конце ролика с ягненком, который произносит stop trying to be God («хватит строить из себя Бога»). Также в видео появляется музыкант Джеймс Блейк.
В ролике очень много отсылок на Библию. Скотт ходит с овцами, крестит своих поклонников, которые превращаются в версии его самого, и даже выступает в роли Бога в небесах, когда весь мир горит в пламени.
Через несколько часов после появления видео Скотт выложил фотографию своей шестимесячной дочери Сторми Уэбстер, одетой в комбинезон с обложкой Astroworld. «Я пришел домой, а моя девочка готова к рок-н-роллу!!!» - написал Скотт.
Сторми не единственная, кто выказал поддержку рэперу. В дополнение к своему появлению в качестве музы Скотта в видео, Дженнер также надела футболку с обложкой Astroworld. «Astroworld только что вышел, и это самое безумное приключение в моей жизни», - написала Кайли.
В альбоме имеется немало упоминаний как Дженнер, так и Сторми. Скотт также говорит в одной из песен и о том, как они познакомились с Кайли. Это произошло в 2017 году на Coachella. На прошлой неделе Дженнер присоединилась к Скотту на Lollapalooza в Чикаго, чтобы отметить выход его альбома. Пара была замечена обнимающейся, в то время как избранная группа друзей и поклонников слушала новые песни. На видео, которое появилось в соцсетях, Дженнер и Скотт были запечатлены обнимающимися и танцующими под музыку.
Краткая информация о Кайлях Дженнер
Имя: Кайли Дженнер
День рождения: 10.08.1997 ( возраст: 20 лет )
Место рождения: Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост: 168 см
Вес: 63 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: модель, предприниматель, дизайнер, блогер
А вы как оцениваете его творчество? 3
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Мира / 08.08.18 09:57Эффектно, красиво, но на этом все и заканчивается, голоса выдающегося я не слышу, текст банальный, ну Кайли постаралась пропиарить его, может, это еще поможет ему раскрутить альбом.
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Мария / 08.08.18 09:53Снято красиво, картинка к диску тоже очень эффектная, с голыми тетями, а вот его пение меня не впечатлило, но я вообще не поклонница рэпа. А вот тематика меня не смущает, в творчестве нет запретных тем, иначе это уже не творчество, если ограничивать рамками.
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Алла / 08.08.18 09:50Мне кажется, что это слишком, мнить себя Богом, пусть это даже и творческое решение, но все равно считаю богохульством, я не одобряю такое, тем более подобного рода музыка, которая далека от духа божественного.