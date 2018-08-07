 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

«Хватит строить из себя Бога»


0 0

Всего через три дня после выпуска Astroworld рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott) опубликовал видео Stop Trying to Be God, в котором снялось немало известных персон. В видео, режиссером которого выступил Дэйв Майерс, появляется и девушка Скотта Кайли Дженнер (Kylie Jenner), покрытая золотой краской.

Кайли появляется в конце ролика с ягненком, который произносит stop trying to be God («хватит строить из себя Бога»). Также в видео появляется музыкант Джеймс Блейк.

В ролике очень много отсылок на Библию. Скотт ходит с овцами, крестит своих поклонников, которые превращаются в версии его самого, и даже выступает в роли Бога в небесах, когда весь мир горит в пламени.

Через несколько часов после появления видео Скотт выложил фотографию своей шестимесячной дочери Сторми Уэбстер, одетой в комбинезон с обложкой Astroworld. «Я пришел домой, а моя девочка готова к рок-н-роллу!!!» - написал Скотт.

 

Публикация от flame (@travisscott)

Сторми не единственная, кто выказал поддержку рэперу. В дополнение к своему появлению в качестве музы Скотта в видео, Дженнер также надела футболку с обложкой Astroworld. «Astroworld только что вышел, и это самое безумное приключение в моей жизни», - написала Кайли.

В альбоме имеется немало упоминаний как Дженнер, так и Сторми. Скотт также говорит в одной из песен и о том, как они познакомились с Кайли. Это произошло в 2017 году на Coachella. На прошлой неделе Дженнер присоединилась к Скотту на Lollapalooza в Чикаго, чтобы отметить выход его альбома. Пара была замечена обнимающейся, в то время как избранная группа друзей и поклонников слушала новые песни. На видео, которое появилось в соцсетях, Дженнер и Скотт были запечатлены обнимающимися и танцующими под музыку.

Краткая информация о Кайлях Дженнер

Имя: Кайли Дженнер

День рождения: 10.08.1997 ( возраст: 20 лет )

Место рождения: Лос-Анджелес, Калифорния, США

Рост: 168 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: модель, предприниматель, дизайнер, блогер



0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2018 Теги: Кайли Дженнер Трэвис Скотт

А вы как оцениваете его творчество? 3  

Оставить комментарий
  • Мира / 08.08.18 09:57
    -
    0
    +
    Эффектно, красиво, но на этом все и заканчивается, голоса выдающегося я не слышу, текст банальный, ну Кайли постаралась пропиарить его, может, это еще поможет ему раскрутить альбом.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мария / 08.08.18 09:53
    -
    0
    +
    Снято красиво, картинка к диску тоже очень эффектная, с голыми тетями, а вот его пение меня не впечатлило, но я вообще не поклонница рэпа. А вот тематика меня не смущает, в творчестве нет запретных тем, иначе это уже не творчество, если ограничивать рамками.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Алла / 08.08.18 09:50
    -
    1
    +
    Мне кажется, что это слишком, мнить себя Богом, пусть это даже и творческое решение, но все равно считаю богохульством, я не одобряю такое, тем более подобного рода музыка, которая далека от духа божественного.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору