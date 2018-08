Всего через три дня после выпуска Astroworld рэпер Трэвис Скотт (Travis Scott) опубликовал видео Stop Trying to Be God, в котором снялось немало известных персон. В видео, режиссером которого выступил Дэйв Майерс, появляется и девушка Скотта Кайли Дженнер (Kylie Jenner), покрытая золотой краской.

Кайли появляется в конце ролика с ягненком, который произносит stop trying to be God («хватит строить из себя Бога»). Также в видео появляется музыкант Джеймс Блейк.

В ролике очень много отсылок на Библию. Скотт ходит с овцами, крестит своих поклонников, которые превращаются в версии его самого, и даже выступает в роли Бога в небесах, когда весь мир горит в пламени.

Через несколько часов после появления видео Скотт выложил фотографию своей шестимесячной дочери Сторми Уэбстер, одетой в комбинезон с обложкой Astroworld. «Я пришел домой, а моя девочка готова к рок-н-роллу!!!» - написал Скотт.

Сторми не единственная, кто выказал поддержку рэперу. В дополнение к своему появлению в качестве музы Скотта в видео, Дженнер также надела футболку с обложкой Astroworld. «Astroworld только что вышел, и это самое безумное приключение в моей жизни», - написала Кайли.

В альбоме имеется немало упоминаний как Дженнер, так и Сторми. Скотт также говорит в одной из песен и о том, как они познакомились с Кайли. Это произошло в 2017 году на Coachella. На прошлой неделе Дженнер присоединилась к Скотту на Lollapalooza в Чикаго, чтобы отметить выход его альбома. Пара была замечена обнимающейся, в то время как избранная группа друзей и поклонников слушала новые песни. На видео, которое появилось в соцсетях, Дженнер и Скотт были запечатлены обнимающимися и танцующими под музыку.