Тиффани Трамп рассталась с бойфрендом

Тиффани Трамп (Tiffany Trump) снова свободна. Дочь президента США Дональда Трампа от его бывшей жены Марлы Мейплз (Marla Maples) объявила о том, что расстается со своим бойфрендом Россом Механиком, с которым она была вместе на протяжении двух лет.

Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump) 26 Дек 2017 в 9:41 PST

Источник сообщил изданию Us Weekly, что 24-летняя Тиффани, которая изучает юриспруденцию в университете, и ее бойфренд действительно решили расстаться после двух лет. Разрыв произошел еще прошлой осенью, но до недавнего времени им удавалось сохранить его в секрете.

Близкий друг пары уточнил, что их разрыв был спокойным. Не было никаких измен, а основной причиной стало стремление Тиффани сосредоточиться на учебе. «Она очень серьезно занялась обучением», - говорит источник.

Девушка начала обучение в прошлом августе. Тиффани удобно, что учебное заведение находится всего лишь в нескольких минутах от Белого дома.

Тихое расставание объясняет, почему Тиффани выложила в последний раз фотографию своего тогда еще бойфренда в июле 2017 года. Насторожил многих также и тот момент, что в январе Росс разместил в Insta фотографию с некоей девушкой по имени Карли Бернс, сделанную им во время посещения Музея современного искусства.

