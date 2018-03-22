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Тиффани Трамп рассталась с бойфрендом


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Тиффани Трамп (Tiffany Trump) снова свободна. Дочь президента США Дональда Трампа от его бывшей жены Марлы Мейплз (Marla Maples) объявила о том, что расстается со своим бойфрендом Россом Механиком, с которым она была вместе на протяжении двух лет.

 

Источник сообщил изданию Us Weekly, что 24-летняя Тиффани, которая изучает юриспруденцию в университете, и ее бойфренд действительно решили расстаться после двух лет. Разрыв произошел еще прошлой осенью, но до недавнего времени им удавалось сохранить его в секрете.

Близкий друг пары уточнил, что их разрыв был спокойным. Не было никаких измен, а основной причиной стало стремление Тиффани сосредоточиться на учебе. «Она очень серьезно занялась обучением», - говорит источник.

Девушка начала обучение в прошлом августе. Тиффани удобно, что учебное заведение находится всего лишь в нескольких минутах от Белого дома.

Тихое расставание объясняет, почему Тиффани выложила в последний раз фотографию своего тогда еще бойфренда в июле 2017 года. Насторожил многих также и тот момент, что в январе Росс разместил в Insta фотографию с некоей девушкой по имени Карли Бернс, сделанную им во время посещения Музея современного искусства.
 



0 Не нравится 0 Нравится 22.03.2018 Теги: Тиффани Трамп

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