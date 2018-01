Ульяна Сергеенко разочаровала Наоми Кэмпбелл

На Неделе высокой моды в Париже накануне разразился скандал. А причиной стала неосторожная фраза российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Готовясь к презентации новой модной коллекции, модельер отправила приглашения с неоднозначной фразой. Супермодель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) была в недоумении.

Началось с того, что Мирослава Дума опубликовала в соцсетях фото приглашения на показ Сергеенко с надписью "To my niggas in Paris". Заметив слово "niggas", подписчики возмутились, некоторые призвали к бойкоту модного шоу: «Серьезно? Зачем такое писать и публиковать? Вы все еще собираетесь на ее показ?» Наоми тоже это не понравилось. «Лучше бы это было неправдой», - заметила супермодель.

Напомним, "nigga" считается оскорбительным для афроамериканцев. Но Ульяна поспешила объяснить, что употребила слово вовсе не с целью обидеть.

«Я проснулась этим утром, а мой телефон забит сообщениями с угрозами вроде «ты заслуживаешь худшего в жизни» и «умри, белый кусок мусора», - сообщает модельер. - Я родилась в небольшом городке на востоке Казахстана, а моя дочь наполовину армянка, я никогда не разделяла людей по цвету кожи. Канье Уэст является одним из моих любимых музыкантов, а NP - одной из любимых песен. И да, мы иногда называем друг друга этим словом на букву N, когда хотим показаться такими же крутыми, как артисты, исполняющие эти песни. Я приношу глубокие извинения всем, кого обидела этими словами».

