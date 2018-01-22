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Ольгу Бузову поздравил с днем рождения живой слон


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Ольга Бузова наслаждается отдыхом в Таиланде, она весело проводит время с сестрой Анной и друзьями, и даже день рождения певицы, 20 января девушке исполнилось 32 года, прошел на острове необычно. Бузовой предложили решить квест с загадками, а еще ее навестил слон.

 

Как стало известно, подруги предложили Бузовой отгадать загадки, чтобы найти подарки. И с интеллектуальной нагрузкой девушка справилась, а в награду ей достались: нижнее белье и подвеска с бриллиантом.

«Сегодня утром я проснулась от объятий моих девочек, и сразу начался самый настоящий квест. Задания были в стихах, а девчонки помогали мне пройти следующее испытание, чтоб получить заветный подарок. Спасибо за бриллиантик. Такого в моей жизни не было никогда, для меня это очень ценно. Спасибо каждой из вас, что вы у меня есть и делаете счастливой!» — написала Бузова в Instagram.

Но больше всего девушку удивил слон… самый настоящий, да еще с воздушными шариками. Это был презент от таинственного поклонника: «Я могла ожидать все, что угодно, но чтоб слон пришел ко мне на виллу поздравлять меня с Днем Рождения — это невероятно! Но это правда, и это происходит сегодня со мной. И впервые в Таиланде. Я не знаю, кому говорить спасибо, но я счастлива. Вам удалось меня поразить».

Отметим, что недавно на канале Бузовой в YouTube появился документальный фильм «Девушка года». Видео – о феномене Ольги Бузовой, герои съемок называют ведущую и певицу прорывом года, есть там и рассуждения об уникальности звезды.
 



1 Не нравится 1 Нравится 22.01.2018 Теги: Ольга Бузова

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