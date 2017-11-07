Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец поразили на вечеринке

Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham), старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, и его девушка, актриса Хлоя Морец (Chloe Moretz), впервые после долгого перерыва вышли вместе в свет. Звезды появились на вечеринке, поразив модных обозревателей своими нарядами.

Публикация от Chloe Grace Moretz (@chloegmoretz) Ноя 6 2017 в 7:27 PST

18-летний Бруклин и 20-летняя Хлоя блеснули на мероприятии Xbox Live Session в понедельник, которое прошло в Нью-Йорке. Знаменитости были в одинаковых джинсовых костюмах, пишет Daily Mail.

Парочка вновь стала встречаться прошлым летом. Стоит отметить, что Бруклин выглядел счастливым рядом с Хлоей.

Бруклин прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы учиться в школе дизайна Parsons School of Design и находиться на передовой всех современных трендов. Для мероприятия он выбрал винтажную джинсовую куртку с белой рубашкой, а на Хлое был двойной джинсовый костюм.

Юный Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham) старательно работает над собственной карьерой. Парень регулярно посещает светские мероприятия, активно снимается для модного глянца. Ранее Бруклин рассказал, на кого он ориентируется в вопросах моды: «Конечно, моя мама очень много знает о моде. Но я все же больше прислушиваюсь к папе. У него потрясающий стиль, и я часто заимствую его одежду».

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