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Татьяна Буланова выдумала развод


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Татьяна Буланова - мастер интриги. В конце прошлого года артистка объявила о разводе с супругом Владиславом Радимовым. А теперь сам спортсмен уверяет: никакого развода не было. Поклонники окончательно запутались.

О разводе с Радимовым Буланова объявила в декабре. «Спасибо тебе за эти 11 лет! Да, было много всего и хорошего, и не очень, но я благодарна Судьбе за встречу с тобой», - написала артистка в Instagram послание Владиславу, однако через некоторое время пост был удален.

А журналистам звезда заявила: «Я уже развелась. Это болезненная тема... Удалила пост о разводе на своей странице в сетях, чтобы не было всяких недоброжелательных комментариев, чтобы сын этого не читал. Написала его - и поняла, что сделала глупость».

Теперь же сам Владислав в интервью изданию «Спорт-экспресс» уточнил, что они с Татьяной живут вместе. Развода не было. А на фейковое сообщение Буланова решилась после того, как оба супруга устали комментировать сплетни. «Потому что задолбали все расспросами! Вот и отмахнулась: "Считайте, что мы развелись". На самом деле — ничего у нас не происходит», — пояснил бывший футболист.

По словам Радимова, он знал о планах жены давать интервью по поводу их развода, но не собирался ее отговаривать, поскольку ему «абсолютно все равно».

Ранее мы писали:

Татьяна Буланова нашла замену супругу. По слухам, возлюбленный Татьяны — профессиональный спортсмен и на несколько лет моложе певицы. 

Владислав Радимов рассказал о конфликтах с Татьяной Булановой. Футболист давно не обращает внимания на сплетни. 

Татьяна Буланова рассказала о равноправии с мужем. Супруги не упустят случая сделать друг другу комплимент при общении с журналистами. 

Источник фото: Globallookpress.com

Источник фото: Globallookpress.com



2 Не нравится 0 Нравится 20.10.2017 Теги: Татьяна Буланова

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