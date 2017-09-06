Джулианна Мур представляет нижнее белье

Джулианна Мур (Julianne Moore) только на днях представила новый фильм в Венеции. А теперь занялась не менее увлекательным занятием. Актриса стала лицом новой линии нижнего белья Florale от известного немецкого бренда Triumph. И на рекламные снимки стоит полюбоваться.

















Джулианна не только кружит головы мужчинам, но и вдохновляет зрелых женщин. 56-летняя звезда в новой фотосессии, которую проводил известный модный фотограф Ранкин, выглядит великолепно. Представители Triumph называют актрису «примером утонченной современной женщины, обладающей уникальным стилем». «Мы уверены, что эта кампания вдохновит женщин по всему миру и поможет им найти свой идеал при поддержке Triumph», - говорит бренд-директор Triumph International.

Сама голливудская звезда подчеркнула, что стать частью семьи Triumph для нее большая честь. Но самое главное: «Новая линия Florale – это полное отражение моего собственного стиля. Коллекция получилась элегантной и современной. В этом белье я чувствую себя очень красивой!»

Кампания Triumph Florale с участием Джулианны Мур стартует по всему миру в ноябре 2017 года как продолжение глобальной кампании Find The One («Найди идеал»).

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