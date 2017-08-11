Татьяна Навка занялась картингом

Татьяна Навка сохранила соревновательный дух даже после ухода из большого спорта. И это касается не только льда. Накануне звезда попробовала заняться картингом. И Татьяне это очень понравилось.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Авг 10 2017 в 11:59 PDT

Сейчас Навка вместе с дочерьми отдыхает на Сардинии. И судя по снимкам в Insta, Татьяна отлично проводит время не только на пляже. Вчера она опубликовала снимок, сделанный во время занятий картингом. «Скорость - это моя жизнь!!!» - написала спортсменка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Авг 10 2017 в 12:08 PDT

Как известно, сейчас Татьяна выступает в различных ледовых шоу. По словам чемпионки, покинув большой спорт, она радовалась прекращению изнурительных тренировок. Но потом заскучала и поняла, что просто не может не вести активный образ жизни.

«Я уверена, везет сильнейшим. И в первую очередь залог побед – опыт, трудолюбие, режим. Еще постоянство, когда делаешь одно и то же изо дня в день: через стрессы, нервы, боль, усилия, травмы. И так, пробивая стены, ты идешь вперед. А удача… Нет, просто так удачи не бывает. Сначала работа, и уже потом, во вторую очередь, везение. Все, что я достигла в профессии и жизни, я достигла сама – своим трудом, усилиями, нервами», - рассуждала фигуристка в одном из интервью.

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Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю.