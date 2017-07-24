Бородина посмеялась над фигурой Бузовой

Они работают вместе уже много лет. Но это не значит, что у Ксении Бородиной и Ольги Бузовой прекрасные отношения. Девушки стараются друг друга поддерживать в сложных ситуациях, но время от времени не прочь поиронизировать. И в последнее время Бородина увлеклась.

В прошлом месяце Ксения заметила, что не думает о карьере певицы в отличие от коллеги. Поскольку она занята воспитанием детей. А в новом выпуске реалити-шоу «Дом-2», обсуждая пластическую хирургию, Бородина язвительно высказалась о фигуре Ольги.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 24 2017 в 12:09 PDT

На замечание Влада Кадони о том, что одной из звезд проекта не мешало бы увеличить бюст, Бородина сразу заявила, что у ее соведущей точно нет груди. Самой Бузовой на съемках данного выпуска шоу не было.

Любопытно, что ранее Бородина выступила против повального увлечения пластикой. «Милые, зачем вы это делаете?! Убирать дефекты это не то же самое, что переделывать себя полностью, тем более когда вам 20 лет, вы только жить начинаете, нет ничего лучше индивидуальности, вам природа дала красоту, а вы берете и полностью перешиваете свое лицо, у всех одинаковые губы, скулы и носы маленькие, зачем?!» - писала ведущая.

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