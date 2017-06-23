Панина пытаются отправить к психиатру

Алексей Панин давно известен скандальными выходками и вызывающим поведением. Но сейчас терпение публики лопнуло. Общественность не может видеть пикантные ролики с участием актера и требует проведения принудительной психиатрической экспертизы.

На сайте Сhаnge.Org набирает популярность обращение к министру здравоохранения и главному внештатному специалисту, психиатру Департамента здравоохранения города Москвы с требованием провести обследование Панина. В петиции также подчеркивается, что органам опеки следует резко ограничить общение актера с дочерью.

«Мы требуем вернуть дочь матери - ее опасно оставлять с таким отцом. Обращаемся и к органам опеки - посмотрите, какой пример подает артист дочери, в какой аморальной тлетворной среде растет ребенок! А самого Панина необходимо отправить на принудительное психиатрическое обследование - он может быть опасен», - говорится в документе.

Сам Алексей пока не комментирует ситуацию. Сейчас артист занят на съемках нового клипа Стаса Костюшкина.

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