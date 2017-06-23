Панина пытаются отправить к психиатру
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Алексей Панин давно известен скандальными выходками и вызывающим поведением. Но сейчас терпение публики лопнуло. Общественность не может видеть пикантные ролики с участием актера и требует проведения принудительной психиатрической экспертизы.
На сайте Сhаnge.Org набирает популярность обращение к министру здравоохранения и главному внештатному специалисту, психиатру Департамента здравоохранения города Москвы с требованием провести обследование Панина. В петиции также подчеркивается, что органам опеки следует резко ограничить общение актера с дочерью.
«Мы требуем вернуть дочь матери - ее опасно оставлять с таким отцом. Обращаемся и к органам опеки - посмотрите, какой пример подает артист дочери, в какой аморальной тлетворной среде растет ребенок! А самого Панина необходимо отправить на принудительное психиатрическое обследование - он может быть опасен», - говорится в документе.
Сам Алексей пока не комментирует ситуацию. Сейчас артист занят на съемках нового клипа Стаса Костюшкина.
Ранее мы писали:
Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам.
Алексей Панин: «Ребенку нужны папа и мама». Актер старается создать благоприятные условия для дочери.Панина обвиняют в манипулировании дочерью. Мать девочки продолжает борьбу.
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Обсуждение 2
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madameформулировки абсолютно совковские - тут я согласна! а ребенка оченъ жалко! для матери и дочери все это - трагедия!
24.06.17 19:24
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Ах"Общественность не может видеть пикантные ролики с участием актера" - шедевральное заявление. Общественности эти ролики насильно показывают? Я вот не могу видеть, так я ни одного и не видела. Или в смысле, общественность требует сделать ролики более доступными, а то она (общественность, в смысле) не может их видеть.А чел да, неадекватный совсем, с этим не поспоришь.
23.06.17 22:07