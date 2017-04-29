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Маликова представила необычный клип


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Стеша Маликова старается найти себя. Сейчас девушка готовится к выпускным экзаменам, но это не мешает ей заниматься творчеством. На днях Маликова представила забавный видеоклип на песню Hey, DJ!.

Стеша сама поработала над текстом песни и музыкой. Судя по видеоряду, Маликова также отказалась от услуг профессиональных режиссеров и решила обойтись собственными силами.

«Дорогим моим хейтерам будет о чем поговорить в выходные! Итак, начинаем: «Петь не умеет, танцевать не умеет» и так далее. Да я и не претендую на звание оперной дивы. Но главное для меня в жизни умение придумывать, сочинять, творить, желание дарить людям добро и хорошее настроение!», - анонсировала клип Маликова.

Как уточняется, это не первое видео Стефании. Год назад девушка представила дебютную сольную работу – песню «Только для нас» и клип. Чуть ранее Маликова выступила в дуэте с молодым исполнителем Юркиссом. Их композицию «Не торопитесь нас женить» высоко оценили в музыкальной индустрии – они удостоились премии «Золотой граммофон».

Ранее мы писали:

Дочь Дмитрия Маликова дебютировала в качестве модели. Девочка стала лицом линии ChapurinforBarbie. 

Александр Васильев восторгается Стефанией Маликовой. По мнению профи, все предпосылки к удачной карьере в шоу-бизнесе у девушки налицо. 

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1 Не нравится 1 Нравится 29.04.2017 Теги: Стефания Маликова

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