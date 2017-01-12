Смартфон и шея: как сохранить и то, и другое

В последние годы мы повсюду носим мобильные и проводим все больше времени перед экраном смартфона. Ученые и медики бьют тревогу: пользователи гаджетов стареют раньше. В этой статье ты узнаешь, как минимизировать риски для шеи, ведь на нее ложится основная нагрузка, связанная с движением головы и скручиванием. Советует Бутенко Людмила Сергеевна, главный врач клиники «Остеон», остеопат, реабилитолог.

Для начала — самый простой тест на здоровую шею, для которого как раз понадобится телефон. Попробуй по очереди поддержать мобильный плечом. Если вдруг ты чувствуешь, что на одной стороне это сделать просто, а на другой — неудобно, это первый признак нарушения работы шейного отдела и повод показаться остеопату.

Если такое нарушение вовремя не отследить, можно легко сформировать патологическую позу, стереотип, в котором потом клинит шею как раз у плеча во время стресса или разговора.

Когда при наклоне головы сводит шею, важно понимать, какой именно участок шеи болит или затекает, где наступает спазм. Напряжение внутри грудной клетки также отражается на мышцах шеи, в нижнем шейном отделе.

Наше здоровье в наших руках. Намного проще оптимизировать свои привычки вовремя, чем потом прибегнуть к экстренному вмешательству или длительному лечению.

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Поза во время звонков

Тем, кто постоянно работает с мобильным телефоном, просто необходимо пользоваться гарнитурой, освобождать руки.

Если телефонные разговоры занимают 20-30% твоего рабочего времени в день, имеет смысл проводить их в комфортном положении. Если тебе нужно что-то делать параллельно с разговором, позаботься о руках, подкладывай что-то.

Во время долгого разговора нужно не забывать перекладывать аппарат из одной руки в другую. Ни в коем случае нельзя стоически переносить дискомфорт, переходить за грань усталости — это приведет к спазмам в мышцах. Чтобы усталость в руках наступала позже, поможет гимнастика — она поддерживает тело в тонусе.

Если позвоночник ровный, шея без наклона, ты слышишь хорошо и держишь фокус разговора, значит, кровоснабжение головного мозга происходит на должном уровне. Восстановить кровоток после напряженного и долгого телефонного разговора поможет опять-таки гимнастика, в том числе и просто дыхательная.

Оптимальной позы для телефонного разговора нет: люди разные, и все зависит от их психотипов. Кому-то нужен полный покой, только тогда он в разговоре сосредоточен. Кому-то нужно походить, в процессе рассуждения он двигается совершенно неосознанно и ничего вокруг не замечает, при этом человеку так удобно, и в этом есть свое равновесие. Кто-то говорит и параллельно что-то делает, в такой ситуации разговор отчасти идет фоном.

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Но для важных вопросов, когда нужно быстро оценить ситуацию и принять решение, положение должно быть максимально удобным. Для здорового организма состояние сосредоточенности — это положение вертикали: сидя или стоя с подтянутой спиной. В то время как праздные разговоры можно вести и лежа. Если общение по телефону для тебя — расслабляющая процедура, просто обеспечивай себе комфортные позы и старайся все же не тратить больше часа. Мобильные операторы, возможно, не зря после часа разговора прерывают связь. Берегут наше время и здоровье.

Общаться с дальними родственниками, друзьями, вести деловые видеоконференции сейчас удобнее по скайпу. Вместо того чтобы держать планшет или телефон в руках, лучше пользоваться программой через компьютер, ведь такие разговоры могут быть достаточно долгими.

Легче воспринимать информацию и реагировать на нее в так называемой «позе школьника» — сидя, стопы на полу, ноги немного разведены.

Правильное положение позвоночника со смартфоном

Если ты не расстаешься с телефоном, значит, рука все время держит некий груз. Вспомним анатомию человека. Рука — это верхний плечевой пояс: кисть, предплечье, плечо. Он соединен с телом не напрямую, а через ключицу, лопатку и «капюшон» мышц, соединяющих ее с опорой — позвоночником.

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Ключица — единственная суставная поверхность, которая создает опору для руки, чтобы та была подвижной. Если мы сутулимся, спина и шея выходят вперед, тогда телефон в руке — это лишний груз, что грозит воспалением плечевого сустава, растяжением подлопаточной мышцы, грыжей дисков шейного отдела позвоночника. Долгое пребывание в таком состоянии — это онемение рук и днем, и во сне.

Поэтому сначала нужно восстановить правильную осанку, вернуть подтянутость. Чтобы глаз видел и рука держала, необходима опора в организме. Корректная осанка дает возможность органам работать правильно. Тогда мы не работаем на износ и можем в будущем выполнять любые функции. Уж если мы не представляем свою жизнь без телефонов, только правильная осанка может помочь нам справиться с последствиями.

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Кто-то из пациентов жалуется на боли в мизинце и большом пальце при работе с большими мобильными телефонами. Преимущественно это тоже связано с осанкой, проблемами в шейно-грудном переходе, где есть пять корешков, которые надо смотреть, проверять высоту дисков, стояние тел позвонков, промежуток между позвонками.

В качестве профилактики имеет смысл после любой перегрузки делать гимнастику, вращение руками, возвращать себя в положение биологической нормы.

Раньше у нас не было телефонов, культуры ухода за собой тоже не было. Теперь есть и то, и другое. Здоровье становится роскошью, которую нужно самим культивировать и позволять себе, пока есть время.

Тогда с возрастом мы не станем рухлядью, нас ждет совершенно другое качество жизни.

Профилактическая гимнастика

1. Наклон вперед — кивок подбородком до грудины, подбородком достаем до яремной впадины нашей грудины.

2. Кивок назад — как можно больше голову запрокидываем, но при этом, когда мы уходим в кивок, прежде всего мы стараемся затылком вырасти вверх, в небо. Теменными костями растем вверх. Шейный отдел максимально растянут вдоль. И тогда с растянутой шеей пытаемся сделать кивок вперед-назад до возможного разгибания без боли.

3. Наклон уха к плечу. Именно ухом тянемся к плечу. В одну сторону, в другую сторону, потом смотрим за спину в одну и другую сторону. Оцениваем: не кружится ли голова, нет ли боли, есть ли разница в этих движениях. Это самый верный тест на функциональность шеи.

Боремся с «техношеей»

Чем сложнее и активнее жизнь, тем быстрее стареет шея, особенно теперь, когда мы еще больше нагружаем ее постоянным сидением в интернете со смартфонов и ноутбуков. Если мышцы еще справляются с нагрузкой, то кожа страдает намного раньше. На передней поверхности шеи появляются морщины и заломы. Это явление даже получило название «техношея».

Лучший способ для борьбы с «техношеей» — это правильная осанка. И все же косметические методы тоже могут помочь. Начинать ухаживать за своей шеей женщинам необходимо уже с 25 лет. Идеально — делать ночные компрессы с маслом или семенем льна, обязательно с питательным кремом.