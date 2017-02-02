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Скрытые угрозы: тайные процессы в полости рта

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Сегодня большинство пациентов стоматологий уверены, что им можно и не посещать доктора раз в полгода, как рекомендовано, а жить спокойно до появления дырки или хотя бы темного пятна.

«Зачем идти к врачу, если все в порядке?» — такая философия подчас приводит к весьма неприятным последствиям, ведь в порядке все может быть на фасаде, а внутри — не так уж и радужно.

Фото: 123RF/Александр Ермолаев

Банальный кариес

Диагностировать кариес — непростая задача даже для врача, не то что для пациента у себя в собственном же рту. Черные пятнышки могут прятаться на внутренней поверхности зубов, на их контактных поверхностях или и вовсе в фиссурах. Дно фиссуры может быть и не видно, и визуально зуб цел и здоров, а на самом деле внутри уже разгулялся патологический процесс.

Евгения Шпалова, врач-стоматолог, ортодонт Центра стоматологии "Инпромед", рекомендует особенно опасаться кариеса прикорневого: «Такой кариес часто сопровождает пародонтит и обнаруживается уже в запущенном состоянии, когда зуб приходится удалять». Стоит ли напоминать, что заболевание, даже кариес, в начальной стадии победить гораздо проще (и дешевле), чем запущенное?

Фото: 123RF/dotshok

Бомба с часовым механизмом

Именно так часто называют кисту зуба — пузырек с толстыми стенками, продуцирующими жидкость, которая может переродиться в гной. Она может быть как прикреплена к корню зуба, так и находиться в любом месте челюсти. Чаще всего встречается все же не киста, а гранулема зуба — последствие некачественного лечения. В каналах остаются органические остатки, которые, говоря простым языком, гниют, а гранулематозная ткань заключает инфекцию в себя и не позволяет ей разойтись по организму. Чем дольше развивается инфекция, тем больше разрастется гранулема. Но пациент может даже не подозревать о том, что у него во рту что-то происходит, пока не сделает рентген, вполне возможно, что совсем по другому поводу. Киста может лопнуть, может образоваться свищ — для выхода гноя, и в любом случае она замещает собой костную ткань. Кисту и гранулему необходимо лечить, причем вовсе не обязательно, что в результате вы лишитесь зуба. Существуют протоколы иссечения этих новообразований при сохранении зуба.

Болезни десен: начало

Уж казалось бы, с пародонтитом все очевидно: неприятный запах изо рта, десневые карманы, где застревает пища, кровоточивость и даже болезненность — где уж тут скрытость? Но этой фазе заболевания предшествует долгий скрытый процесс, когда лечение было бы гораздо эффективнее, а всех указанных последствий могло бы и не быть.

«Тщательная гигиена полости рта и посещение раз в полугодие стоматолога — надежный способ предотвратить развитие этого и других болезней», — предупреждает Евгения Шпалова. И в действительности это единственный надежный способ профилактики этого заболевания, так как точные его причины установить сложно. На развитие пародонтита влияют генетика, нарушения прикуса, гормональный дисбаланс, некачественная работа стоматолога-ортопеда и многие другие факторы.

Вдруг, как в сказке, скрипнуло…

Непроизвольные сжатия челюстей, скрип зубами, перенапряжение жевательных мышц — все это последствие стресса и нервного напряжения, которого в наши дни предостаточно. Болезнь носит название бруксизм и лечится как у стоматолога (изготавливаются специальные ночные капы, призванные расслабить мышцы и не дать зубам тереться друг о друга), так и у невролога с помощью комплекса лекарственных и физиотерапевтических мер.

Фото: 123RF/puhhha

Вся проблема в том, что зачастую бруксизм проявляется ночью, во сне, и больной не подозревает о его присутствии, тогда как его зубочелюстному аппарату наносится вред. Могут раскачаться зубы, может возникнуть воспаление в деснах, зубы стесываются и стираются раньше времени, возникают спазмы в мышцах и даже нарушается слух.

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Если утром вы встаете с головной болью, неприятными ощущениями в височно-нижнечелюстном суставе и жевательных мышцах, а также в шее и спине, если вы испытываете головокружения и часто слышите звон в ушах, то можете предположить у себя бруксизм. Это повод незамедлительно обратиться к врачу.

Жемчужины… на зубах

Так называемые эмалевые жемчужины, или капли, формируются из эмали, нередко — внутри с дентином или соединительной тканью, напоминающей пульпу. Эти наросты могут быть незаметны до того момента, как врач не начнет лечить пульпит в жевательном зубе и обнаружит такое образование. «Сами по себе жемчужины не опасны, и если они не беспокоят пациента, трогать их не стоит. Если же они расположены на корнях зубов, то могут вызывать воспаление окружающих тканей, так как затрудняют гигиену. В таком случае их стачивают, а впоследствии назначают реминерализующую терапию», — рассказывает Майя Иванова, стоматолог-терапевт, ортопед Международного ортодонтического центра Invisalign. Также удалению подвергаются жемчужины, расположенные на передней группе зубов, так как портят внешний вид.

Вы можете даже не догадываться о патологических процессах, происходящих в вашей ротовой полости при полном ощущении благополучия. Именно поэтому пропускать плановые визиты к стоматологу не рекомендуется. Только врач может объективно оценить состояние вашей полости рта и прописать действенное и своевременное лечение.

Юлия Клоуда, руководитель онлайн-журнала о стоматологии Starsmile.ru

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0 Не нравится 3 Нравится 02.02.2017 Теги: здоровые зубы рот заболевания зубов
 
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