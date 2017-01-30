Природный детокс: 10 эффективных продуктов

Что бы такого съесть, чтобы очистить организм от токсинов и похудеть? Есть люди, которые используют быстрые методы или дорогие средства для снижения веса. Таким путем пошла и моя подруга после новогодних праздников. Она, правда, сбросила 3 килограмма за 3 дня, но потом набрала 4.

И с такой проблемой сталкиваются многие — препарат или добавка приносят эффект, но после прекращения приема ты снова набираешь ненавистные лишние килограммы.

Полезнее и экономичнее использовать для очищения организма дары природы. Эти продукты и их свойства проверены временем.

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1. Клетчатка

Это лучшее, что ты можешь сделать для своего кишечника: употребляй достаточно отрубей, свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов и злаков. Организм в ответ позаботится об очищении, снижении уровня холестерина и сахара в крови, нормализации микрофлоры.

2. Льняное семя

Богатые клетчаткой семена льна очень полезны для женщин — в их состав входят антиоксиданты, калий и магний, а также витамин Е. Кроме того, это надежный поставщик жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Кстати, в льняном масле эти полезные жиры содержатся в наиболее сбалансированном соотношении. А это значит, помимо очищения организма и улучшения состояния волос, ногтей и кожи, нас ждет здоровое сердце.

Для детокса хороши как льняные семена, так и льняное масло. Принимать и то и другое стоит по утрам натощак.

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Здесь важно не переборщить: не больше одной столовой ложки льняного масла и не больше горсти льняных семян. Разжевывать твердые семена — та еще задача, но можно перед употреблением их смолоть.

Противопоказания: беременность и кормление грудью, фиброма матки, эндометрит, поликистоз, панкреатит, воспалительные процессы в кишечнике, камни в мочевом или желчном пузыре.

3. Курага с черносливом

Природное слабительное, которое способствует похудению — смесь кураги с черносливом. Для этого нужно на ночь залить ее почти кипятком (лучше все же дать воде немного остыть и потом добавить к сухофруктам). Утром натощак выпить настой и съесть курагу с черносливом.

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4. Медовая вода

Похудеть на одной только медовой воде получится, но не сразу — напиток придется принимать не один месяц. Но зато результат будет стойким и безопасным. А в качестве дополнительных бонусов тебя ждет нормализация пищеварения, энергичность, укрепление иммунитета. И кстати, шоколадок и пирожных будет хотеться меньше.

Ты наверняка знаешь, что мед нельзя ни в коем случае заливать кипятком. Вода должна быть теплой и обязательно очень чистой. Тебе понадобятся 1 стакан воды и 1 чайная ложка натурального меда. Готовить медовую воду и принимать ее следует по утрам и на пустой желудок.

123RF/George Mdivanian

5. Сливы

Мы уже упоминали их в 3 пункте, но сейчас речь пойдет не только о черносливе. Сливы избавляют наш организм от отеков, выводя лишние соли и жидкости, снижают кислотность желудка. Их советуют есть при запорах, при болезнях желчного пузыря. Зимой к нашим услугам чернослив, который можно есть просто так, а можно сварить компот. Летом — свежие сливы, из которых можно сделать пюре или выжать сок. Чем спелее фрукт, тем лучше.

123RF/ Lutai Razvan Alexandru

6. Свекла

Хочешь улучшить свой обмен веществ? Тогда тебе за свеклой. Кроме того, она и кишечник почистит, и избавит от дисбактериоза, и улучшит состояние крови. В состав свеклы также входит фолиевая кислота, которая так важна при беременности.

Если тебе хочется получить максимум пользы от этого вкусного и полезного корнеплода, попробуй свекольный сок. Правда, он очень концентрирован, его нужно совсем немного — меньше, чем на картинке.

123RF/ solstizia

Кстати, есть у свеклы и свои противопоказания — ее не рекомендуется употреблять при сахарном диабете, мочекаменной болезни и хронической диарее.

7. Тыква

Низкокалорийный продукт, который легко усваивается и помогает кишечнику выводить массу вредных веществ — это все о тыкве. Она успокаивает нервную систему, обладает омолаживающим эффектом, укрепляет сосуды. Семечки тыквы помогают бороться с глистами.

Тыква полезна в любом виде. В виде каши у нее более мягкое воздействие на организм. Особенно хорошо тыквенная каша сочетается с пшеном.

Сок из тыквы помогает очистить печень, вывести токсины и радиоактивные вещества из организма.

123RF/Elena Veselova

8. Бананы

Не зря их так любят миньоны! Эти фрукты хорошо усваиваются из-за большого содержания клетчатки, а благодаря высокому содержанию калия нормализуют процессы обмена в желудочно-кишечном тракте. Попадая в желудок, бананы обволакивают его стенки, даже иногда помогая восстановлению слизистой оболочки.

123RF/ Bassem Adel

9. Шпинат

Это настоящий кладезь полезных веществ. При регулярном употреблении он и состав крови улучшает, и зрение, и сил от него прибавляется (может, и не так, как у моряка Папая, но достаточно). Кроме того, этот зеленый листовой овощ является естественным «моющим средством» толстой кишки, которое помогает стимулировать рост полезных бактерий, что в свою очередь улучшает пищеварение. Шпинат также увлажняет вас изнутри, так что можно попрощаться с сухим и жестким стулом. А еще шпинат очень полезен беременным женщинам.

123RF/Iryna Melnyk

10. Лимон с кожурой

Не спеши избавляться от цедры этого фрукта — как утверждают ученые, в ней в 10 раз больше полезных веществ, чем в самом цитрусе. Лимон с кожурой помогает притормозить старение, уничтожает гнилостные бактерии и является отличным средством при вздутии живота. Не говоря уже о нормализации работы кишечника и улучшении пищеварения.

Рецепты

И напоследок 2 детокс-рецепта — салат, который выведет шлаки из организма, и вкусная вода для похудения.

Салат «Метелка»

Название говорит само за себя — после этого блюда твой кишечник будет чистым! Для лучшего эффекта лучше есть салат несколько дней подряд.

Состав:

Капуста — 3 части

Свекла — 1 часть

Морковь — 1 часть

Масло (лучше всего льняное) — 2 ст.л.

Лимонный сок

При желании можно добавить сельдерей

Способ приготовления:

Овощи натереть, смешать, добавить масло и лимонный сок.

Вода Сасси

Состав:

Качественная вода — 2 литра

1 столовая ложка тертого корня имбиря

1 очищенный огурец

1 лимон

3 веточки мяты

Способ приготовления:

Продукты нужно нарезать, сложить в кувшин и залить водой. Для лучшего эффекта вода должна настояться 8 часов, поэтому хорошо приготовить себе напиток перед сном. Воду нужно держать в холодильнике, зимой подойдет просто прохладное темное место в доме.

123RF/Anna Ivanova

Все 2 литра воды Сасси нужно выпить за один день. Этот напиток ускоряет метаболизм, очищает организм от токсинов, увеличивает твою жизненную силу.

Противопоказания: гипертония, почечная недостаточность, заболевания сердечно-сосудистой системы и органов желудочно-кишечного тракта.

Хорошего и вкусного тебе детокса!