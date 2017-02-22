Немного за 30: возраст важных перемен

30 свечей на именинном торте меня совсем не обрадовали. Я была обеспокоена грядущими переменами.

Узнав об этом, мама сказала: «Прими это как должное — они неминуемы. И бояться их не стоит».

Но я, конечно, не послушалась. И только позже смогла убедиться на собственном опыте: 30 лет — всего лишь очередной виток в развитии. Расставание с легкой и веселой юностью и новый, наполненный важными событиями жизненный этап.

Коротко о личном

Уже в 20 лет я начала заламывать руки в отчаянии при мысли, что всего через десять зим меня ждет этот трудный переход. Трансформация из девчонки с ее грезами, грандиозными планами и всяким отсутствием ответственности в «даму», в жизни которой только и есть что работа, домашние заботы да грусть по утраченной молодости.

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Но рубеж в 30 лет пересечь пришлось. Вскоре за мной последовали и многие мои близкие подруги и просто приятельницы. И вот что удивительно - с нами ничего ужасного не произошло!

Наоборот, многие из нас:

- добровольно взяли на себя ответственность за другого человека: создали семьи и стали мамами;

- с утроенным энтузиазмом и энергией взялись за поддержание физической формы и здоровья;

- внезапно переключились с карьеры и профессионального роста на творчество и духовное развитие;

- почувствовали тягу к тем увлечениям, которые в 20 лет казались несерьезными, и преуспели в этом.

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Оказалось, что за чертой тридцати тоже есть жизнь, да еще какая: яркая, веселая, насыщенная, но уже не безрассудная и необузданная.

Накопленный опыт теперь помогает принимать правильные решения, а не покидающая бодрость тела и духа — бросаться в «сбалансированные» авантюры и получать от них удовольствие без последствий.

И главное — мы продолжаем развиваться, расти, узнавать новое, осваивать неизученное. Жизнь не остановилась и не потускнела, не свелась к бытовым вопросам и маниакальной боязни за детей, к одиночеству и разочарованности — неотъемлемым, как казалось в 20 лет, спутникам «зрелой молодости».

Как же продолжать полноценно жить и пользоваться всеми благами нового возраста? Это просто. Нужно приготовиться к тем изменениям, что несет с собой «тридцатка».

Как правило, основные перемены в это время происходят в сферах физического и психологического здоровья.

Здоровье после 30

Этот возраст — уже не беззаботная юность, но еще и не приближающаяся старость! Мои подруги называют этот возраст «расцветом», «золотой серединой», «разгаром праздника» и «цветущим летом жизни». И я с ними согласна.

Не отрицаю, 30-летие несет с собой некоторые физические изменения. Но к ним легко приспособиться, если заботиться о своем здоровье. Такое отношение к себе позволит чувствовать себя бодрой и активной еще очень долго.

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Итак, после 30 особое внимание женщине нужно обратить:

На состояние груди и мочеполовой системы. Если ранее в этих сферах проблем не наблюдалось, достаточно взять за правило раз в полгода посещать гинеколога и маммолога.

Если ранее в этих сферах проблем не наблюдалось, достаточно взять за правило раз в полгода посещать гинеколога и маммолога. На наличие и частоту головных болей. Многие женщины «за 30» жалуются на излишне частые «встречи» с ними. Причины банальны: регулярные физические и эмоциональные стрессы, сидячий образ жизни, застой крови в воротниковой зоне, изменившийся гормональный фон, прием противозачаточных препаратов.

Отличная профилактика - взять себе за правило два раза в неделю посещать тренажерный зал, один выходной проводить с подругами «на танцах», есть овощи и фрукты, прочитывать 10 страниц книги перед сном и ежедневно в течение 10 минут тренировать зрение: смотреть в окно, переводя взгляд то на горизонт, то на близко расположенные предметы.

На уровень железа в крови. Его нехватка называется анемией. И такой диагноз также распространен у женщин после 30.

Симптомы дефицита железа — мышечная слабость, общий упадок сил, снижение иммунитета, сухость кожи, ломкость ногтей и выпадение волос — испытывает на себе чуть ли не каждая третья представительница слабого пола.

У врачей на это только один совет: регулярно принимать железосодержащие препараты, есть говядину, фасоль и чечевицу, яйца, брокколи и курагу.

На состояние кожи лица. Она может потускнеть и стать дряблой. На эти так называемые признаки раннего старения сетуют многие мои подруги.

Эти симптомы — сигнал организма о том, что он остро нуждается в витаминах и антиоксидантах, жидкости, достаточных отдыхе и сне.

Чтобы не пополнить ряды «рано стареющих», я ежедневно пью свежевыжатые соки и зеленый чай, ем один свежий фрукт или овощ и много зелени и выпиваю не менее полутора литров чистой воды.

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Естественно, я кардинально пересмотрела и свой режим дня, отказавшись от «ночных бдений» за работой или весельем и выделив дополнительное время для сна и расслабления.

Психологический аспект

А что же говорят психологи о переходе рубежа в 30 лет? В основном они убеждены, что придавать этой цифре слишком большое значение не стоит. И в этом я с ними полностью согласна.

Да, в психике женщины в этот период происходят серьезные изменения. И позитивное отношение к ним во многом будет залогом гармоничного перехода на новый уровень жизни.

Выделяют несколько основных моментов, которые мешают женщине «правильно» отнестись к своему возрасту. Если осознать их, разменивать четвертый десяток будет легко и приятно.

«Пора бы уже о себе все знать и определиться!» — вот так недавно воскликнула подруга в ответ на мои сомнения по поводу очередной увлекшей меня вакансии.

Однако от ее замечания «знание» не пришло. Мне всего лишь стало стыдно за свой «взрослый» возраст и такие ничтожные познания о своих возможностях.

И вот, казалось бы, замкнутый круг: стыд, разочарование, уныние и бездействие, которое вызывает жалость к себе и… опять стыд. Но выйти из него просто — оказалось, достаточно принять тот факт, что знать о себе все невозможно ни в каком возрасте! И я сразу перестала вешать на свою жизнь ярлыки: «это тупик!» или «все идет не по тому сценарию».

Если вы считаете, что все пережитое, созданное и достигнутое вами оказалось напрасным, вам нужно немедленно… выдохнуть. А затем постараться увидеть себя со стороны и понять, что сомнения и беспокойство — это нормальное для человека любого возраста временное состояние души. Поэтому терзаться ими или нет — ваш личный выбор.

В 30 некоторые мои знакомые решили вдруг пересмотреть свои жизненные ценности. Они снимали с пьедестала одни и водружали другие. Часто противоположные.

Но стали ли они счастливее? Утвердительного «да» в ответ на этот вопрос я не получила ни разу.

Да, в этом возрасте многие принимаются за подведение масштабных итогов в профессиональном, семейном, личностном планах и… сожалеют об упущенных возможностях.

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Особенно распространены в этой ситуации два очень популярных заблуждения: женщина не стала Женщиной, если к 30 годам не родила ребенка и не реализовалась в профессиональной сфере.

Эти ошибочные суждения не несут ничего хорошего, а только острое неприятие сложившейся жизненной ситуации в целом, недовольство окружением, отсутствие радости по отношению к себе…

Итогом следования этим социальным штампам может стать настоящая депрессия.

Спасет от нее лишь понимание, что такой взгляд на жизнь, мягко говоря, необъективен. Можно сколько угодно обманывать себя и обесценивать свой жизненный опыт, но все те многочисленные примеры того, как и после 30 женщины становятся матерями и делают блестящую карьеру, продолжают быть очевидными. И ходить за ними далеко не нужно, достаточно оглянуться вокруг.

Но самое главное — это то, что в 30 у вас появляется возможность заниматься именно тем, чем вам всегда хотелось. Ведь сейчас ваши вкусы и интересы, наконец-то, оформились окончательно.

Что же со всем этим делать?

30 лет — возраст перемен. И фронт их наступлений очевиден. Остается только выработать тактику поведения в новых условиях существования. Например, такую:

Не сравнивайте себя и окружающих, не судите и не выносите приговоров. Сейчас самое время проявить всю свою категоричность и … принять себя такой, какая вы есть, а после продолжать двигаться вперед. Ведь опыт 30 лет жизни наделяет вас более глубоким и зрелым взглядом на происходящее. С таким инструментом наверстать упущенное становится реальной задачей.

Не замыкайтесь в себе. Общение с единомышленниками, приятными и симпатичными вам людьми поможет не только укрепить собственное положительное мнение о себе, но и расширить кругозор, увлечься чем-то новым как в любительском, так и в профессиональном планах.

Уделяйте больше внимания себе и своим увлечениям. Радуйтесь каждой возможности читать, смотреть и слушать. И используйте ее по максимуму.

Гуляйте на свежем воздухе, с удвоенным вниманием отнеситесь ко всему, что видите вокруг, позитивно смотрите на привычные вещи.

Не упускайте из виду свое здоровье. Помимо профилактических обследований и посещения специалистов, займитесь спортом, танцами, плаваньем. Физическая нагрузка обеспечит не только отличный внешний вид, но и зарядит энергией, рождающей желание творить, развиваться, осваивать новое, просто любить жизнь.

Прочувствуйте и примите тот факт, что изменения неизбежны и даже полезны для вас. 30 лет — время не только подводить итоги, но и извлекать уроки, намечать новые цели и двигаться к ним.

Пересечение тридцатилетнего рубежа — жизненно-важное событие, знаменующее рост вверх. Возможно, сложный, местами — мучительный этап. Закаляющий, делающий мудрее, сильнее и выносливее. И в итоге — счастливее.