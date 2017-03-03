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Кейт Мосс: «Не люблю говорить о себе»

Кейт Мосс (Kate Moss) на показе новой коллекции Yves St Laurent, Париж, Франция, 28 февраля 2017.

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Кейт Мосс: «Не люблю говорить о себе»
Фото: GlobalLookPress

На днях модельер Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello) представил свою новую коллекцию для французского модного Дома Yves Saint Laurent. Помимо Кейт Мосс на показе побывали Ева Херцигова (Eva Herzigova), Фанни Ардан (Fanny Ardant), Зои Кравиц (Zoe Kravitz) и многие другие.

Недавно в одном из интервью 43-летняя Мосс призналась, что не любит быть в центре внимания. Что довольно странно для женщины, работа которой — быть под прицелом камер. 

По правде говоря, я ненавижу интервью.

— Да, я 36 раз снималась для обложки Vogue, вероятно, это и в самом деле гораздо больше, чем кто-либо другой, — сказала Кейт. — Так говорят. Для меня это очень важно, но каждый раз я переживаю. По правде говоря, я ненавижу интервью. Я не люблю говорить о себе.

По словам сотрудника Vogue, который не раз работал с Кейт, это правда: не так-то просто получить интервью знаменитой модели, даже для именитого издания.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2017 Теги: Кейт Мосс

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