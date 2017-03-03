Изабель Юппер: «В этом заключается мой вклад в феминизм»

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Изабель Юппер получила главную французскую кинопремию «Сезар» в номинации «Лучшая актриса» за работу над драмой «Она».

В фильме «Она» героиня Юппер решает самостоятельно отомстить незнакомцу, который ее изнасиловал. Недавно в интервью журналу «Телепрограмма» Изабель порассуждала, почему ее героини нравятся феминисткам.

Их жизнь не ограничивается мужем и детьми.

— Скажем так: я предпочитаю играть героинь, которые не бегают за мужчинами, для них важнее самореализация и самоуважение, — сказала звезда, которой сейчас 63 года. — Они обладают интеллектом, и их жизнь не ограничивается мужем и детьми. Поэтому, если мою героиню оставляет мужчина, она не ломается, наоборот, она скорее предпочтет одиночество. Но не потому что впала в меланхолию или депрессию, а потому что ищет дистанцию, чтобы накопить энергию и силы для счастливой и полноценной жизни. Я с такими женщинами согласна. Может быть, в этом заключается мой вклад в феминизм?