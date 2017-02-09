Александр Ревва: «Не думал, что могу пустить слезу умиления»

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Премьера анимационного фильма «Лего Фильм: Бэтмен» состоялась в «Центральном Детском Магазине» на Лубянке. Александр Ревва пришел со старшей дочкой Алисой. Другие юные посетители премьеры тоже с удовольствием фотографировались со знаменитым артистом. Младшая дочь Александра, трехлетняя Амели, осталась дома.

Недавно 42-летний резидент юмористического шоу Comedy Club рассказал о своих дочерях в интервью для журнала «Теленеделя».

Дочери меня сильно изменили.

— Амели — полнейшая моя копия и внутренне, и внешне (я родился голубоглазым блондином), Алиса — это клон Анжелики (жена Александра — прим. ред.). Дочери меня сильно изменили: никогда не думал, что я смогу пустить слезу умиления, глядя на детей. Когда общаюсь с ними, часто вспоминаю себя самого. То, что я вырос уверенным в себе человеком, — заслуга мамы, сестры и бабушки. Они всегда в меня верили, поддерживали ободряющими словами, и это сильно помогло в жизни. Точно так же я поступаю по отношению к дочерям. Амели еще маленькая, а к Алисе я внимательно присматриваюсь, замечая то, в чем ей необходимо помочь. Скажем, вижу, что ей нравится сцена, публика, но она немного зажата. Теперь дочка ходит на курсы актерского мастерства — наверняка там ей помогут раскрепоститься.