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Александр Ревва: «Не думал, что могу пустить слезу умиления»

Артист Александр Ревва со старшей дочкой на премьере мультфильма, Москва, 5 февраля 2017.

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Александр Ревва: «Не думал, что могу пустить слезу умиления»
Фото: Пресс-служба

Премьера анимационного фильма «Лего Фильм: Бэтмен» состоялась в «Центральном Детском Магазине» на Лубянке. Александр Ревва пришел со старшей дочкой Алисой. Другие юные посетители премьеры тоже с удовольствием фотографировались со знаменитым артистом. Младшая дочь Александра, трехлетняя Амели, осталась дома. 

Недавно 42-летний резидент юмористического шоу Comedy Club рассказал о своих дочерях в интервью для журнала «Теленеделя». 

Дочери меня сильно изменили.

Амели полнейшая моя копия и внутренне, и внешне (я родился голубоглазым блондином), Алиса это клон Анжелики (жена Александра прим. ред.). Дочери меня сильно изменили: никогда не думал, что я смогу пустить слезу умиления, глядя на детей. Когда общаюсь с ними, часто вспоминаю себя самого. То, что я вырос уверенным в себе человеком, заслуга мамы, сестры и бабушки. Они всегда в меня верили, поддерживали ободряющими словами, и это сильно помогло в жизни. Точно так же я поступаю по отношению к дочерям. Амели еще маленькая, а к Алисе я внимательно присматриваюсь, замечая то, в чем ей необходимо помочь. Скажем, вижу, что ей нравится сцена, публика, но она немного зажата. Теперь дочка ходит на курсы актерского мастерства наверняка там ей помогут раскрепоститься.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 09.02.2017 Теги: Александр Ревва

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