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«Стрелки» остались без солистки


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Звездный поп-коллектив 90-х, группа «Стрелки», возвращается. С новыми хитами и в обновленном составе. Недавно девушки представили новую композицию и начали съемки клипа. Но в ходе съемок «золотой» состав неожиданно изменился.

«Стрелки» вернулись на сцену в прошлом году, после участия в шоу «Дискотека 90-х». «Это был такой кураж и драйв, что стало сразу понятно, нам будет очень весело, а делиться настроением нам и раньше всегда отлично удавалось, мы умели заряжать людей позитивом!» — рассказывала солистка группы Гера.

Артистки выпустили несколько композиций и недавно представили новую песню «Любить меня поздно». Но на съемках клипа случилось неожиданное. Тори, мама троих детей, отказалась сниматься в откровенном видео и покинула коллектив. «Тори оказалась не готова участвовать в постельных сценах, которые присутствуют в клипе. У каждой участницы там разыгрывается своя история любви к мужчине, которого она, как свойственно женщинам, всячески пытается удержать. А когда он все-таки уходит, осознает, что им, наверное, не по пути, и разрывает все связи с любимым - выбрасывает кольцо, сжигает платье, рвет фотографии. В общем, таким образом прощается с ним», — рассказала Кэт.

«Уход из группы Тори нас расстроил, но мы полны сил и желаний продолжать работать, пусть и в уменьшенном, но все равно золотом составе!» — добавляет Марго.

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0 Не нравится 1 Нравится 04.03.2017 Теги: Стрелки

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