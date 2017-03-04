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Натали Портман родила дочь


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Поздравляем Натали Портман (Natalie Portman)! Звезда родила второго ребенка. И на этот раз дочку. Событие случилось на прошлой неделе.

О пополнении в семье голливудской звезды и французского хореографа объявлено официально. «Натали Портман и ее муж Бенжамен Мильпье (Benjamin Millepied) с радостью приняли появление малышки, Амалии Мильпье, 22 февраля. Мать и ребенок счастливы и здоровы», — сообщила представительница актрисы People.

Как известно, супруги сейчас также воспитывают старшего сына, шестилетнего Алефа (первая буква еврейского алфавита).

Портман считается знаменитостью скрытной и о семье рассказывает довольно редко. Но однажды она обмолвилась, что материнство изменило ее довольно сильно. «С рождением сына в моей жизни появился новый центр притяжения. Мне нравится быть мамой. Это, как оказалось, гораздо более интенсивная работа, чем быть актрисой. Собираясь на работу, я чувствую, будто получила выходной. Не то чтобы я хочу отдыхать от материнства. Возможно, у меня просто было неправильное представление, что быть мамой - это не работа».

Ранее мы писали:

Натали Портман не любит соцсети. В отличие от коллег она нечасто посещает светские мероприятия, не ведет блоги в соцсетях и совершенно спокойно относится к рейтингам. 

Натали Портман: «Все мечтают жить в Париже». Актриса переехала с супругом в столицу Франции.

Муж Натали Портман переходит в иудаизм. Хореограф решил сменить веру после визита в Израиль. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 04.03.2017 Теги: натали портман

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