Кейт Мосс блеснула на шоу Dior

Модницы и звезды развлекаются в Париже по полной программе. Накануне была представлена новая коллекция дома Dior. И надо сказать, креативному директору бренда Марии Грации Кьюри (Maria Grazia Chiuri) удалось произвести на модных обозревателей довольно сильное впечатление.























Забудьте о знаменитом диоровском луке хотя бы на время. В новой коллекции не обнаружены пышные юбки, корсеты, подчеркивающие бюст, и прочие атрибуты привычной классики гламура.

Минималистичные черные кожаные береты, джинсовые костюмы с ярко выраженным привкусом стиля милитари, воздушные платья с бюстье, подчеркивающими астеничные формы (а точнее, маленькую грудь). Как пояснила Мария Грация, ее новая коллекция - обращение к миллениалам (родившимся в нулевых). «Я хочу понять это поколение. И я хочу поддержать их», — поясняет дизайнер.

Разумеется, оценить новую коллекцию Dior приехало множество звездных леди. Среди них были замечены Кейт Мосс (Kate Moss) в стильном кепи, Сиенна Миллер (Sienna Miller) в богемном плюшевом пальто и Розамунд Пайк (Rosamund Pike) в элегантном мини-платье.

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