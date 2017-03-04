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Елена Летучая раскрыла секреты гармонии


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Телеведущая Елена Летучая летом прошлого года вышла замуж. Но похоже, звезда вместе с супругом все еще наслаждается медовым месяцем. На днях пара блеснула на одном из мероприятий, и, по словам звезды, они с супругом регулярно стараются устраивать друг другу сюрпризы.

Летучая и бизнесмен Юрий Анашенков на церемонии вручения премии журнала Moda Topical «Пара года» получили награду в номинации «На гребне волны». В ходе мероприятия пара не отказывалась от общения с журналистами и раскрыла секреты гармонии.

По словам Елены, они с мужем стараются друг друга баловать, устраивать приятные неожиданности. «Конечно, Юра. Мужчина главный. У меня в семье был главным папа. А я делаю в доме все, что необходимо», — уточнила ведущая.

Она добавила, что дома старается быть идеальной хозяйкой. «Если нужно убирать, я убираю, если нужно готовить, я готовлю. Самое главное – что я делаю это с удовольствием. Мне кажется, любая женщина, если она любит свой дом и всех, кто в нем живет, будет заботиться. Это абсолютно нормально для любой женщины независимо от того, показывают вас по телевизору или вы работаете, к примеру, в детском саду».

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Елена Летучая признана самой стильной. Ведущая получила лестный титул. 

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0 Не нравится 0 Нравится 04.03.2017 Теги: Елена Летучая

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