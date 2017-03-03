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Сябитова рассказала о вкусах российских мужчин


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Все мужчины с Марса, а женщины с Венеры, как известно. Но существует еще множество различий. Например, межстрановые и культурные. Так, то, что нравится американским мачо, может быть не по вкусу нашим парням.

Весна - пора любви. И известная сваха Роза Сябитова уже спешит объяснить, как привлечь интересного мужчину. «Давно замечено, что американские подходы с нами не работают. У нас совершенно другая ментальность. В России мужчина – это альфа-самец. Он никакой не толерантный, у нас всегда будет патриархальная система», — заявила дама Национальной службе новостей.

По словам Розы, российские мужчины предпочитают красивых женщин с рубенсовскими формами. «Красота – это показатель детородного здоровья, у красивых женщин рождаются красивые дети, у которых больше шансов и в карьере, и в жизни. Молодость – это здоровье, а широкая кость – возможность рожать не одного ребенка».

Сябитова пояснила, что особенности женского характера для российских джентльменов на втором месте. Поскольку для нашей страны характерны браки, в которых женщина подстраивается под характер любимого мужчины.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2017 Теги: Роза Сябитова

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