Примадонна готовится к весеннему торжеству

Вот уже много лет Алла Пугачева проводит особый банкет в первое воскресенье весны. И предстоящий уик-энд не станет исключением. По давней традиции дива соберется с близкими друзьями и произнесет свою коронную фразу: «Весну разрешаю!»

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Алла Борисовна заканчивает подготовку к главному весеннему празднику. Звезда уже по секрету рассказала журналистам, что в этом году вечеринка пройдет в греческом стиле и ее решено назвать «Олимп в твоей жизни».

«Будем веселиться и бить тарелки», — уточнила Примадонна.

В прошлом году Пугачева встретила весну шестого марта, друзья и родственники порадовали артистку пышными букетами мимозы. Фраза «Весну разрешаю» символизирует окончание одного периода и начало другого.

Ранее на весенних пати дивы развлекались многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Ида Достман, Александр Буйнов, Андрей Макаревич, писатель Виктор Ерофеев, Байгали Серкебаев, генеральный директор МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров, Юлия Проскурякова и многие другие. По слухам, в этом году на вечеринку приглашен Дима Билан.

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