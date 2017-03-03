 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Примадонна готовится к весеннему торжеству


0 0

Вот уже много лет Алла Пугачева проводит особый банкет в первое воскресенье весны. И предстоящий уик-энд не станет исключением. По давней традиции дива соберется с близкими друзьями и произнесет свою коронную фразу: «Весну разрешаю!»

Алла Борисовна заканчивает подготовку к главному весеннему празднику. Звезда уже по секрету рассказала журналистам, что в этом году вечеринка пройдет в греческом стиле и ее решено назвать «Олимп в твоей жизни».

«Будем веселиться и бить тарелки», уточнила Примадонна.

В прошлом году Пугачева встретила весну шестого марта, друзья и родственники порадовали артистку пышными букетами мимозы. Фраза «Весну разрешаю» символизирует окончание одного периода и начало другого.

Ранее на весенних пати дивы развлекались многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Ида Достман, Александр Буйнов, Андрей Макаревич, писатель Виктор Ерофеев, Байгали Серкебаев, генеральный директор МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров, Юлия Проскурякова и многие другие. По слухам, в этом году на вечеринку приглашен Дима Билан.

Ранее мы писали:

Пугачева спела с Биланом. Примадонна обожает эксперименты.

Пугачева показала откровенный снимок. Алла Борисовна становится мегазвездой Instagram.

Пугачева блеснула на празднике лучшей подруги. Алина Редель отметила день рождения. 


0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2017 Теги: Алла Пугачева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору