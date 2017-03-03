Примадонна готовится к весеннему торжеству
0 0
Вот уже много лет Алла Пугачева проводит особый банкет в первое воскресенье весны. И предстоящий уик-энд не станет исключением. По давней традиции дива соберется с близкими друзьями и произнесет свою коронную фразу: «Весну разрешаю!»
Алла Борисовна заканчивает подготовку к главному весеннему празднику. Звезда уже по секрету рассказала журналистам, что в этом году вечеринка пройдет в греческом стиле и ее решено назвать «Олимп в твоей жизни».
«Будем веселиться и бить тарелки», — уточнила Примадонна.
В прошлом году Пугачева встретила весну шестого марта, друзья и родственники порадовали артистку пышными букетами мимозы. Фраза «Весну разрешаю» символизирует окончание одного периода и начало другого.
Ранее на весенних пати дивы развлекались многие знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Ида Достман, Александр Буйнов, Андрей Макаревич, писатель Виктор Ерофеев, Байгали Серкебаев, генеральный директор МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров, Юлия Проскурякова и многие другие. По слухам, в этом году на вечеринку приглашен Дима Билан.
Ранее мы писали:
Пугачева спела с Биланом. Примадонна обожает эксперименты.
Пугачева показала откровенный снимок. Алла Борисовна становится мегазвездой Instagram.Пугачева блеснула на празднике лучшей подруги. Алина Редель отметила день рождения.