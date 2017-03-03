Кайли Дженнер - королева белфи

Похоже, в мире уже не осталось соперниц сестрам Кардашян. Так что теперь девушки вынуждены конкурировать между собой. Например, Кайли Дженнер (Kylie Jenner) пытается затмить сестру Ким (Kim). И у девушки получается.

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Кайли опубликовала в соцсетях эффектное белфи (снимок ягодиц) и уже получила титул «Новая королева белфи». Фотография получилась настолько впечатляющей, что теперь Дженнер разгуливает в футболке с принтом белфи и так вдохновляется.

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Напомним, несколько лет назад королевой аппетитных форм считалась Ким Кардашян (Kim Kardashian). Но сейчас звезда не слишком часто радует поклонников соответствующими снимками, так что Кайли решила воспользоваться моментом.

Кстати, недавно появились слухи о том, что девушка якобы решилась на пластику ягодиц. Но в одном из последних интервью 19-летняя Дженнер с возмущением опровергла сплетни, пояснив, что сейчас ее фигура немного меняется из-за возраста. Кайли также призналась в одержимости соцсетями. «Для меня социальные сети — это все. Они, конечно, могут негативно влиять на знаменитостей, но что бы мы без них делали?»

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