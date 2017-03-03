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Гордон вернулась к работе


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Певица и бизнесвумен Катя Гордон показала себя поистине железной леди. Не прошло и двух недель после родов второго сына, как звезда вернулась к работе. Энергичности Кати можно лишь позавидовать.

Вчера Гордон с младшим сыном вернулась домой из роддома. А сегодня объявила о выходе из декретного отпуска. «Ну что... Один отправлен в наш любимый детский сад, второй обеспечен молоком и заласкан мамками и няньками! А родители по работам!» — сообщила Катя.

По всей видимости, счастливая мама пока вернулась к работе в своей юридической фирме «Гордон и сыновья». Сейчас Гордон разбирается с Вадимом Казаченко - помогает бывшей беременной супруге артиста.

Несколько недель назад Катя написала, что, по ее мнению, очень важно уметь брать на себя ответственность. «За слова, действия, людей, которых берём в жизнь... Проблема только в том, что никто не берет на себя ответственность. Все говорят: ну мы же взрослые люди... Мы не то имели в виду, да каждый сам по себе. Я встречаю на работе столько таких историй. Такие истории были и в моей жизни, и я просто начала с себя. Я ответственна за детей, ошибки, свою работу, свою веру в лучшее, свои слова. Я не из тех, кто скажет, я не то имела в виду, и я хочу, чтобы те люди, которые знают меня, верили в моё слово и мою силу. И я знаю, что среди вас есть те, кто в эпоху легких слов и недочувств говорит люблю и берет на себя заботу о других. Все вместе мы сделаем мир лучше. Совершенно точно».

Ранее мы писали: 

Гордон рассказала о трудных родах. С малышом все в порядке.​

Катя Гордон: «Хочу посвятить свою жизнь себе». Звезда учится здоровому эгоизму.

Катя Гордон: «Наш с Сергеем ребенок родится в любви и радости!» Откровенное интервью "Клео". 

 



0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2017 Теги: катя гордон

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